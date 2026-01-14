ВИДЕО. Жест победы при 7:1 обернулся провалом: эпичное фиаско на Aus Open
Офнер слишком рандо отпраздновал победу над Басаваредди в квалификации мейджора
Австрийский теннисист Себастьян Офнер (АТР 131) потерпел досадное поражение во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
В полуфинале отбора австриец в трех сетах уступил представителю США Нишешу Басаваредди (АТР 239) за 2 часа и 32 минуты. Басаваредди вырвал победу над Офнером на супертай-брейке третьей парти.
Себастьян повел 7:1 на супертай-брейке и после выигранного очка начал праздновать победу. Себастьян начал идти к сетку, а рефери ему сказал, что встреча еще не завершена.
В итоге Офнер проиграл 11:13, не реализовав два матчбола: один при 10:9 на приеме и один при 11:10 на подаче.
Басаваредди в финале квалификации Australian Open поборется против Джорджа Лоффагена (Великобритания, ATP 211).
Australian Open 2026. Квалификация
Нишеш Басаваредди (США) – Себастьян Офнер (Австрия) – 4:6, 6:4, 7:6 (13:11)
When your brain calls match point before the umpire does... pic.twitter.com/r1i49K1k2V— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
Видеообзор матча Нишеш Басаваредди – Себастьян Офнер
