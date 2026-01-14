Три украинки – в шаге от основы Aus Open. С кем сыграют в финале отбора?

14 января состоялись матчи второго раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финал отбора пробились три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 110), Дарья Снигур (WTA 136) и Ангелина Калинина (WTA 178). Виталий Сачко (АТР 166) покинул мейджор.

Стародубцева разгромила Деспину Папамихаил (Греция, WTA 160), Снигур справилась с Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179), Калинина одолела Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192), а Сачко уступил Лиаму Дракслю (Канада, ATP 145).

В финале квалификации Стародубцева встретится с Викторией Томовой (Болгария, WTA 128), Снигур поборется с Александрой Саснович (WTA 102), Калинина выйдет на корт против Майи Хвалиньской (Польша, WTA 145).

Финальный раунд квалификации Australian Open состоится 15 января.

Результаты представителей Украины во втором раунде квалификации Aus Open 2026:

Q2: Юлия Стародубцева [6] – Деспина Папамихаил – 6:1, 6:2

Соперники представителей Украины в финале квалификации Aus Open 2026: