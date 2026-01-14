Три украинки – в шаге от основы Aus Open. С кем сыграют в финале отбора?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
14 января 2026, 15:33 |
701
0

Стародубцева, Снигур и Калинина прошли второй раунд квалификации, Сачко вылетел

Arata Yamaoka. Юлия Стародубцева

14 января состоялись матчи второго раунда квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

В финал отбора пробились три украинские теннисистки: Юлия Стародубцева (WTA 110), Дарья Снигур (WTA 136) и Ангелина Калинина (WTA 178). Виталий Сачко (АТР 166) покинул мейджор.

Стародубцева разгромила Деспину Папамихаил (Греция, WTA 160), Снигур справилась с Карсон Бренстайн (Канада, WTA 179), Калинина одолела Анук Куверманс (Нидерланды, WTA 192), а Сачко уступил Лиаму Дракслю (Канада, ATP 145).

В финале квалификации Стародубцева встретится с Викторией Томовой (Болгария, WTA 128), Снигур поборется с Александрой Саснович (WTA 102), Калинина выйдет на корт против Майи Хвалиньской (Польша, WTA 145).

Финальный раунд квалификации Australian Open состоится 15 января.

Результаты представителей Украины во втором раунде квалификации Aus Open 2026:

  • Q2: Юлия Стародубцева [6] – Деспина Папамихаил – 6:1, 6:2
  • Q2: Дарья Снигур – Карсон Бренстайн – 6:4, 4:2, RET., Бренстайн
  • Q2: Ангелина Калинина – Анук Куверманс – 7:6 (8:6), 6:0
  • Q2: Виталий Сачко – Лиам Драксль [20] – 3:6, 7:5, 6:7 (7:10)

Соперники представителей Украины в финале квалификации Aus Open 2026:

  • Q3: Юлия Стародубцева [6] – Виктория Томова [18]
  • Q3: Дарья Снигур – 🏳️ Александра Саснович [8]
  • Q3: Ангелина Калинина – Майя Хвалиньская
По теме:
ВИДЕО. Жест победы при 7:1 обернулся провалом: эпичное фиаско на Aus Open
Он выбил Синнера. Любитель стал чемпионом One Point Slam и забрал А$1 млн
Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Ангелина Калинина Майя Хвалиньска Юлия Стародубцева Деспина Папамихаил Виктория Томова Дарья Снигур Карсон Бренстайн Александра Саснович Виталий Сачко Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
