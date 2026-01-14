Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Виталий был близок к камбеку против Лиама Драксля, но уступил на супертай-брейке
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) не сумел выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.
Во втором раунде украинец в трех сетах проиграл Лиаму Дракслю (Канада, ATP 145) за 2 часа и 51 минуту.
Australian Open 2026. Квалификация
Виталий Сачко (Украина) – Лиам Драксль (Канада) [20] – 3:6, 7:5, 6:7 (7:10)
Виталий во второй партии уступал со счетом 2:4, но сумел отыграться и перевести поединок в третий сет. В третьей партии Сачко повел 5:2 и подавал на матч в девятом гейме – 5:3 (30:0) / 5:3 (40:30). К сожалению, украинец не сумел реализовать матчбол, после чего потерпел поражение на супертай-брейке.
На супертай-брейке Виталий едва мог играть из-за судорог. Завершил встречу Сачко двойной ошибкой и кое-как добрался до сетки, чтобы пожать руку оппоненту.
Сачко в третий раз в карьере сыграл в квалификации Australian Open и в третий раз проиграл во втором раунде.
Драксль в решающем поединке отбора встретится с шестым сеяным Маккензи Макндональдом.
Sachko left his all on the court but after two hours and fifty-two minutes of FIERCE tennis, it's Draxl who goes through, winning 6-3 7-5 7-6 [10-7] 🤝@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/hquIG2IMQh— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026
