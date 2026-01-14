Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко не реализовал матчбол и не сумел выйти в финал квалификации Aus Open
Australian Open
14 января 2026, 12:56 | Обновлено 14 января 2026, 13:08
386
3

Виталий был близок к камбеку против Лиама Драксля, но уступил на супертай-брейке

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 166) не сумел выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии 2026.

Во втором раунде украинец в трех сетах проиграл Лиаму Дракслю (Канада, ATP 145) за 2 часа и 51 минуту.

Australian Open 2026. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Лиам Драксль (Канада) [20] – 3:6, 7:5, 6:7 (7:10)

Виталий во второй партии уступал со счетом 2:4, но сумел отыграться и перевести поединок в третий сет. В третьей партии Сачко повел 5:2 и подавал на матч в девятом гейме – 5:3 (30:0) / 5:3 (40:30). К сожалению, украинец не сумел реализовать матчбол, после чего потерпел поражение на супертай-брейке.

На супертай-брейке Виталий едва мог играть из-за судорог. Завершил встречу Сачко двойной ошибкой и кое-как добрался до сетки, чтобы пожать руку оппоненту.

Сачко в третий раз в карьере сыграл в квалификации Australian Open и в третий раз проиграл во втором раунде.

Драксль в решающем поединке отбора встретится с шестым сеяным Маккензи Макндональдом.

Виталий Сачко Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vasyl k
Але молодець. Боровся до кінця.
Ответить
0
C.Пеклов
Прикра поразка...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
