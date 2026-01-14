Германия14 января 2026, 17:00 |
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 21:30 поединок Бундеслиги
В среду, 14 января, состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Кельн» и «Бавария».
Игра пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги Штадион».
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
