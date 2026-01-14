Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Кельн
14.01.2026 21:30 - : -
Бавария
Германия
14 января 2026, 17:00
22
0

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 21:30 поединок Бундеслиги

14 января 2026, 17:00
22
0
Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 января, состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Кельн» и «Бавария».

Игра пройдет в Кельне на стадионе «Рейн Энерги Штадион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

Кельн – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кельн – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
