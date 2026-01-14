Бундеслига. Эриксен забил за Вольфсбург, Бавария едва не подарила сенсацию

В среду, 14 января, состоялось четыре матча 17-го тура немецкой Бундеслиги. Вечер немецкого футбола оказался достаточно результативным и едва не стал сенсационным.

Вольфсбург минимально обыграл Сакт-Паули (2:1), а полузащитник «волков» Кристиан Эриксен отличился голом реализовав пенальти. Бавария лишь в концовке матча смогла дожать Кельн (1:3), Хоффенхайм разбил Боруссию М (5:1), а РБ Лейпциг спокойно обыграл Фрайбург (2:0).

Чемпионат Бразилии Бундеслига. 14 января.

Вольфсбург – Сакт-Паули – 2:1

Голы: Эриксен, 25 (с пенальти), Пейчинович, 88 – Смит, 40

Хоффенхайм – Боруссия М – 5:1

Голы: Крамарич, 22, 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 – Мачино, 69

Кельн – Бавария – 1:3

Голы: Майна, 41 – Гнабри, 45+5, Ким, 71, Карл, 84

РБ Лейпциг – Фрайбург – 2:0

Голы: Орбан, 53, Ромуло, 56