  4. Бундеслига. Эриксен забил за Вольфсбург, Бавария едва не подарила сенсацию
Чемпионат Германии
Вольфсбург
14.01.2026 19:30 – FT 2 : 1
Санкт-Паули
Германия
14 января 2026, 23:42 | Обновлено 14 января 2026, 23:43
Бундеслига. Эриксен забил за Вольфсбург, Бавария едва не подарила сенсацию

Состоялось четыре матча 17-го тура немецкой Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 14 января, состоялось четыре матча 17-го тура немецкой Бундеслиги. Вечер немецкого футбола оказался достаточно результативным и едва не стал сенсационным.

Вольфсбург минимально обыграл Сакт-Паули (2:1), а полузащитник «волков» Кристиан Эриксен отличился голом реализовав пенальти. Бавария лишь в концовке матча смогла дожать Кельн (1:3), Хоффенхайм разбил Боруссию М (5:1), а РБ Лейпциг спокойно обыграл Фрайбург (2:0).

Чемпионат Бразилии Бундеслига. 14 января.

Вольфсбург – Сакт-Паули – 2:1

Голы: Эриксен, 25 (с пенальти), Пейчинович, 88 – Смит, 40

Хоффенхайм – Боруссия М – 5:1

Голы: Крамарич, 22, 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 – Мачино, 69

Кельн – Бавария – 1:3

Голы: Майна, 41 – Гнабри, 45+5, Ким, 71, Карл, 84

РБ Лейпциг – Фрайбург – 2:0

Голы: Орбан, 53, Ромуло, 56

Санкт-Паули Вольфсбург Бавария Кельн РБ Лейпциг Фрайбург Хоффенхайм Боруссия Менхенгладбах
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
