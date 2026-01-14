Бундеслига. Эриксен забил за Вольфсбург, Бавария едва не подарила сенсацию
Состоялось четыре матча 17-го тура немецкой Бундеслиги
В среду, 14 января, состоялось четыре матча 17-го тура немецкой Бундеслиги. Вечер немецкого футбола оказался достаточно результативным и едва не стал сенсационным.
Вольфсбург минимально обыграл Сакт-Паули (2:1), а полузащитник «волков» Кристиан Эриксен отличился голом реализовав пенальти. Бавария лишь в концовке матча смогла дожать Кельн (1:3), Хоффенхайм разбил Боруссию М (5:1), а РБ Лейпциг спокойно обыграл Фрайбург (2:0).
Чемпионат Бразилии Бундеслига. 14 января.
Вольфсбург – Сакт-Паули – 2:1
Голы: Эриксен, 25 (с пенальти), Пейчинович, 88 – Смит, 40
Хоффенхайм – Боруссия М – 5:1
Голы: Крамарич, 22, 45+1, 45+4, Лемперле, 24, Мерштедт, 77 – Мачино, 69
Кельн – Бавария – 1:3
Голы: Майна, 41 – Гнабри, 45+5, Ким, 71, Карл, 84
РБ Лейпциг – Фрайбург – 2:0
Голы: Орбан, 53, Ромуло, 56
