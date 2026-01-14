Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Кельн
14.01.2026 21:30
Бавария
Германия
14 января 2026, 02:18 | Обновлено 14 января 2026, 02:20
Кельн – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 14 января и начнется в 21:30 по Киеву

Кельн – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января на Рейн-Энерги-Штадион пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Кельн встретится с Баварией. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Кельн

Команда довольно парадоксальна. У нее уже очень давно не было заметных побед и успехов. Более того, пробившись хотя бы в Лигу конференций, очень быстро после этого футболисты вылетели во второй дивизион. Впрочем, как раз после этого из Падерборна переманили Лукаша Кваснека. И тот с первой попытки не просто вернули назад, в элитный дивизион, но и стал победителем Бундеслиги 2.

Понятно, впрочем, что новичок на отвоеванном уровне будет бороться за сохранение добытых позиций. В целом, пока что клуб выглядит достаточно уверенно. Он уже собрал семнадцать очков, на пять больше, чем у лучшего из аутсайдеров. Впрочем, нельзя не отметить, что с начала ноября не было ни единой победы. Вот и уже в январе, после паузы, сыграли только вничью на поле Хайденхайма, поочередно забивая друг другу и закончив 2:2.

Бавария

Клуб в 2024-м году оказался в необычной ситуации: без единого трофея и с рядом отказа от маститых тренеров. В итоге в Мюнхен переманили Компани, что как раз вылетел с Бернли из Английской Премьер-Лиги. Впрочем, он выполнил главную задачу - вернул, причем очень уверенно, серебряную салатницу.

Но по-настоящему классно смотрится амбициозная команда сейчас. Да, она проиграла старому (и ранее удобному) сопернику по Лиге чемпионов, Арсеналу. Но помимо этого, во всех турнирах, были только победы, с двумя исключениями: Унион и Майнц свели поединки с фаворитом к ничьим, 2:2. Ну, а после паузы на зимние каникулы устроили унизительный разгром 8:1 для Вольфсбурга. Там Кейн оформил свой уже 20-й гол в этой Бундеслиге.

Статистика личных встреч

С 2011-го года Кельн по разу взял ничью и победу, проиграв остальные матчи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у хозяев есть шанс даже на ничью. Тут рекомендуем ставить на то, что чемпион обыграет новичка на его поле с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75 по линии БК betking).

Кельн
14 января 2026 -
21:30
Бавария
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
