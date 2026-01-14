Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 15:31 |
Молдова и Косово. Оболонь нашла еще двух спарринг-партнеров

На этапе подготовки в Турции, куда киевляне отправятся 17 января, «пивовары» проведут 7 спаррингов

14 января 2026, 15:31 |
Молдова и Косово. Оболонь нашла еще двух спарринг-партнеров
ФК Оболонь Киев

Как стало известно Sport.ua, последние контракты на проведение спаррингов на зарубежном сборе Оболонь подписала с молдавским Петрокубом и Фероникели (Косово).

Ранее пивовары договорились о спаррингах с болгарским Ботевом, узбекским Пахтакором, датским Кольдигом, второй командой австрийского Зальцбурга и косоварской Приштиной.

Футболисты Оболони уже вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона, проводя в Киеве первые тренировки.

Подопечные Александра Антоненко в УПЛ набрали 17 очков и находятся на 12 месте.

Ранее главный тренер Оболони Александр Антоненко рассказал о первых этапах подготовки команды к сезону перед отъездом на сборы в Турцию.

Оболонь Киев инсайд Петрокуб Хынчешты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
