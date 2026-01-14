Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»

В конце прошлого года защитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Юхим Конопля неприятно удивил своими предпочтениями, когда поставил лайк под видео с российским политиком Владимиром Жириновским, который известен своими украинофобскими заявлениями.

А уже в январе в скандальную ситуацию попала жена Конопли, которая грубо отреагировала на ее общение на русском языке, советуя землякам надеть кастрюлю на голову.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этой ситуации:

«Как по мне, это все из-за проблем с воспитанием, когда отдельные персоны забыли, в какой стране они живут, благодаря кому имеют возможность ни в чем себе не отказывать. И самое досадное, что все эти безобразия имеют место во время страшной войны с российским агрессором, когда каждый провокационный поступок, каждое неадекватное высказывание воспринимаются очень остро.

Что бы я посоветовал Конопле и его жене? Прежде всего, думайте, а не становитесь ретрансляторами вражеских нарративов».