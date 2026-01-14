Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 16:49 |
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»

Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал

ФК Шахтер. Ефим Конопля

В конце прошлого года защитник национальной сборной Украины и «Шахтера» Юхим Конопля неприятно удивил своими предпочтениями, когда поставил лайк под видео с российским политиком Владимиром Жириновским, который известен своими украинофобскими заявлениями.

А уже в январе в скандальную ситуацию попала жена Конопли, которая грубо отреагировала на ее общение на русском языке, советуя землякам надеть кастрюлю на голову.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этой ситуации:

«Как по мне, это все из-за проблем с воспитанием, когда отдельные персоны забыли, в какой стране они живут, благодаря кому имеют возможность ни в чем себе не отказывать. И самое досадное, что все эти безобразия имеют место во время страшной войны с российским агрессором, когда каждый провокационный поступок, каждое неадекватное высказывание воспринимаются очень остро.

Что бы я посоветовал Конопле и его жене? Прежде всего, думайте, а не становитесь ретрансляторами вражеских нарративов».

чемпионат Украины по футболу Ефим Конопля Анастасия Гладун Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Мирон Маркевич
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NM16071
Кротівська криса ненароком виявила свої глибинні переконання.
Ответить
+7
AlexanderPidor
Ніхто з рабів Ахметова тут не відпише. Доведеться мені з цього акаунту і AK.228  відбиватися 
Ответить
+4
😾
Щось цієї шльондри дуже багато на сайті, по губам їй надавати чимось. Нах її та рижого любітєля жиріновського, А краще валізи в руки і до сусіда, нехай там вийобуються
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Бондарь
Что то я это пропустил.На очко пусть себе кастрюлю оденет.Что бы шахту не разбили полностью.И Коноплю в попу чпокнуть,что бы его маромойка рот открывала на уровне ширинки(Морозючка)
Ответить
+4
Петро
Сімейка шахраїв і ватників
Ответить
+3
AlexanderPidor
Наша Шахтеравская семья 
Ответить
+3
avk2307
Простих  смертних на камеру заставляють на камеру вибачитися і публікують скрзь в соцмережах.
Бленуце хоч і румун і той вибачався і донатив.
А друзям Ріната Леонідовича та найближчому оточенню можна і публічно не вибачатися
от такі стандарти  
Ответить
+3
Alex
В россии за одно слово заводят дело у нас посоветовали так не выражаться . По существу она на нацию лаптеногая шалава высказалась  . Пока такое будут допускать не будет уважения не к стране не к языку. Законы менять надо уже сейчас 
Ответить
+3
Gordey
А что можно доказать этой ботоксной кастрюле??
Ответить
+2
cаша зардунов
Не хочу я осветить много плохих слов об этих особях. 
Ответить
+1
AK.228
💯 
Прав Богданыч
Ответить
-5
axylinam
Патриот Маркевич вырастил сына ухилянта, который почему то не на фронте, хотя мог бы пойти добровольцем, зато давать советы чужим жёнам, тут Маркевич в первых рядах,
Ответить
-11
