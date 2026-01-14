Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии
Чемпионат Италии
Наполи
14.01.2026 19:30 - : -
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 января 2026, 14:35 | Обновлено 14 января 2026, 14:36
57
0

Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии

Поединок состоится 14 января и начнется в 19:30 по Киеву

14 января 2026, 14:35 | Обновлено 14 января 2026, 14:36
57
0
Наполи – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионат Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января, в рамках 16 тура Серии А, свой пропущенный матч проведут Наполи – Парма. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Наполи

В этом сезоне подопечные Антонио Конте пробуют защитить титул, пока им приходится нелегко, третья строчка в Серии А, отставание от первого места составляет 4 очка. В последнем туре неаполитанцы гостили в гостях у лидера Интера, соперник играл первым номером и дважды выходил вперед, но дубль Мактоминея позволил сыграть 2:2.

Пока проседает команда в Лиге чемпионов, занимая 23 строчку, это пока зона плей-офф, но любая осечка может стоить дорого, осталось сыграть против Копенгагена в гостях и Челси дома. Клуб еще ведет борьбу и в Кубке Италии, где добрался до четвертьфинала.

У неаполитанцев много кадровых потерь, из-за травм не сыграют Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет, дисквалифицирован Жезус, под вопросом Нерес.

Парма

«Пармезанцы» играют с переменным успехом в текущем сезоне, но провели неплохой отрезок, набрав 7 очков в четырех матчах. Клуб занимает 14 строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет семь баллов.

В последнем туре команда смогла обыграть на выезде Лечче со счетом 2:1, причем победа была волевой, так как пропустили уже на первой минуте. Парме важно держаться в середине турнирной таблице, избегая борьбы за выживание. Ряд футболистов пропустят предстоящую битву из-за повреждений, среди них: Альмквист, Фриган, Гвайта, Левик, Ндиайе, Сузуки.

Личные встречи

Оба матча для неаполитанцев против Пармы были сложными, в гостях подопечные Конте сыграли 0:0, а дома выиграли 2:1, забив оба мяча только в компенсированное время.

Прогноз

Несложно догадаться, что хозяева в этой паре явные фавориты, хотя Парма может «показать зубы», и попытается зацепиться за очки. Жду непредсказуемого матча, где хозяева должны владеть преимуществом, которое должны конвертировать в забитые мячи. Я думаю, Наполи сможет взять здесь три очка, а ставлю на успех фаворита с форой -1,5 гола за 2 (по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Наполи
14 января 2026 -
19:30
Парма
Фора Наполи (-1.5) 2.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Анонс оставшихся матчей Серии А 16-го тура: перенесенные из-за Суперкубка
РБ Лейпциг – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Олимпиакос – ПАОК. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Греции
Наполи Парма чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Футбол | 13 января 2026, 18:19 0
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье
Стала известна зарплата Гуцуляка в Полесье

Украинский вингер получает 75 тысяч долларов в месяц

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
Футбол | 14 января 2026, 14:48 0
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр объявил о подписании первого зимнего новичка

Никита Федотов присоединился к команде

Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Теннис | 14.01.2026, 09:58
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Снигур досрочно вышла в финал квалификации Australian Open 2026
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14.01.2026, 07:57
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Футбол | 13.01.2026, 17:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 2
Бокс
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем