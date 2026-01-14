14 января, в рамках 16 тура Серии А, свой пропущенный матч проведут Наполи – Парма. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени.

Наполи

В этом сезоне подопечные Антонио Конте пробуют защитить титул, пока им приходится нелегко, третья строчка в Серии А, отставание от первого места составляет 4 очка. В последнем туре неаполитанцы гостили в гостях у лидера Интера, соперник играл первым номером и дважды выходил вперед, но дубль Мактоминея позволил сыграть 2:2.

Пока проседает команда в Лиге чемпионов, занимая 23 строчку, это пока зона плей-офф, но любая осечка может стоить дорого, осталось сыграть против Копенгагена в гостях и Челси дома. Клуб еще ведет борьбу и в Кубке Италии, где добрался до четвертьфинала.

У неаполитанцев много кадровых потерь, из-за травм не сыграют Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет, дисквалифицирован Жезус, под вопросом Нерес.

Парма

«Пармезанцы» играют с переменным успехом в текущем сезоне, но провели неплохой отрезок, набрав 7 очков в четырех матчах. Клуб занимает 14 строчку в турнирной таблице, отрыв от зоны вылета составляет семь баллов.

В последнем туре команда смогла обыграть на выезде Лечче со счетом 2:1, причем победа была волевой, так как пропустили уже на первой минуте. Парме важно держаться в середине турнирной таблице, избегая борьбы за выживание. Ряд футболистов пропустят предстоящую битву из-за повреждений, среди них: Альмквист, Фриган, Гвайта, Левик, Ндиайе, Сузуки.

Личные встречи

Оба матча для неаполитанцев против Пармы были сложными, в гостях подопечные Конте сыграли 0:0, а дома выиграли 2:1, забив оба мяча только в компенсированное время.

Прогноз

Несложно догадаться, что хозяева в этой паре явные фавориты, хотя Парма может «показать зубы», и попытается зацепиться за очки. Жду непредсказуемого матча, где хозяева должны владеть преимуществом, которое должны конвертировать в забитые мячи. Я думаю, Наполи сможет взять здесь три очка, а ставлю на успех фаворита с форой -1,5 гола за 2 (по линии БК betking).