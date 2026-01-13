Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть Зинедина Зидана на должность главного тренера мадридцев.

По информации испанских СМИ, в Мадриде считают, что именно Зидан способен быстро стабилизировать ситуацию и вернуть команде уверенность. Француз пользуется огромным авторитетом среди лидеров раздевалки, в частности Мбаппе, Беллингема и французских футболистов «сливочных».

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.