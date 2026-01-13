Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Испания
13 января 2026, 07:27 |
1631
1

Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо

Зидан может вернуться в Мадрид

13 января 2026, 07:27 |
1631
1 Comments
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет вернуть Зинедина Зидана на должность главного тренера мадридцев.

По информации испанских СМИ, в Мадриде считают, что именно Зидан способен быстро стабилизировать ситуацию и вернуть команде уверенность. Француз пользуется огромным авторитетом среди лидеров раздевалки, в частности Мбаппе, Беллингема и французских футболистов «сливочных».

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021. Тренер выиграл за это время с «бланкос» три Лиги чемпионов и две Ла Лиги.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

По теме:
Именитый тренер без работы – главный кандидат на пост наставника ФК Пробой
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Стало известно, подпишет ли Реал новых игроков этой зимой
Зинедин Зидан Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Флорентино Перес Хаби Алонсо назначение тренера отставка
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Теннис | 13 января 2026, 04:51 2
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026
Снигур в трех сетах одолела первую соперницу в квалификации Aus Open 2026

Дарья справилась с Катажиной Кавой в первом круге отбора мейджора в Мельбурне

Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Футбол | 13 января 2026, 07:02 0
Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале

Андрей выйдет на поле уже в среду в матче Кубка Испании

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Футбол | 12.01.2026, 08:00
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Якщо Зідан не стане тренером збірної Франції- то повернеться.
Ответить
0
Популярные новости
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем