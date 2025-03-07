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07 марта 2025, 02:50 |
224
0

Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»

Легендарный француз рассказал, что его кумиром является Энцо Франческоли

07 марта 2025, 02:50 |
224
0
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

«Когда-то Энцо Франческоли играл в Марселе, а мне было 13 лет. Перед тем, как я уехал в Канн, где начал играть, он до сих пор играл в Марселе. И когда я его увидел, то сказал: «Я мечтаю быть им». Потому что Франческоли был очень элегантным, понимаете? То, как он играл, как он двигался с мячом, такое нечасто увидишь», – сказал Зидан.

Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

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Зинедин Зидан
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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