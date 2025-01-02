Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Другие новости
02 января 2025, 00:33 | Обновлено 02 января 2025, 00:53
283
0

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон

Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории

02 января 2025, 00:33 | Обновлено 02 января 2025, 00:53
283
0
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

Лучшим голкипером в истории Зидан считает своего бывшего партнера – легендарного вратаря «Реала» Икера Касильяса. В защиту Зидан включил Дани Алвеса, и трех экс-игроков «Реала» – Пепе, Серхио Рамоса и Марсело.

В своей символической сборной в полузащиту Зидан поставил Яя Туре, Лионеля Месси и Луку Модрича, а в нападение – Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что Зидан выбрал между «Реалом» и сборной Франции.

По теме:
Без Холанда и Салаха. Известна команда 2024 года АПЛ от WhoScored
Гордон и партнеры Забарного. Известна команда декабря АПЛ от WhoScored
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Зинедин Зидан Икер Касильяс Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Карим Бензема Серхио Рамос Марсело Пепе Лионель Месси Яя Туре Лука Модрич символическая сборная Дани Алвес
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 01 января 2025, 02:35 14
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Бокс | 01 января 2025, 03:50 1
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница

Эдди Хирн считает поединок ничейным

Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Футбол | 01.01.2025, 09:00
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону экс-игроком Динамо
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Футбол | 01.01.2025, 21:52
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера
Футбол | 02.01.2025, 00:27
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский клуб ЛНЗ отдал в аренду израильского легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
01.01.2025, 03:45 52
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2025, 14:45 4
Хоккей
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
31.12.2024, 07:49
Футбол
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
31.12.2024, 04:36 8
Футбол
«У меня большие сомнения». Чжилей назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«У меня большие сомнения». Чжилей назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
31.12.2024, 00:20
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
01.01.2025, 07:50
Хоккей
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
31.12.2024, 10:56 19
Футбол
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем