Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон

Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

Лучшим голкипером в истории Зидан считает своего бывшего партнера – легендарного вратаря «Реала» Икера Касильяса. В защиту Зидан включил Дани Алвеса, и трех экс-игроков «Реала» – Пепе, Серхио Рамоса и Марсело.

В своей символической сборной в полузащиту Зидан поставил Яя Туре, Лионеля Месси и Луку Модрича, а в нападение – Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что Зидан выбрал между «Реалом» и сборной Франции.