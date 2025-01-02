Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Легендарный футболист составил символическую сборную из лучших игроков в истории
Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.
Лучшим голкипером в истории Зидан считает своего бывшего партнера – легендарного вратаря «Реала» Икера Касильяса. В защиту Зидан включил Дани Алвеса, и трех экс-игроков «Реала» – Пепе, Серхио Рамоса и Марсело.
В своей символической сборной в полузащиту Зидан поставил Яя Туре, Лионеля Месси и Луку Модрича, а в нападение – Златана Ибрагимовича, Криштиану Роналду и Карима Бензема.
Ранее сообщалось, что Зидан выбрал между «Реалом» и сборной Франции.
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