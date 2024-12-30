Он сходит с ума от этого. Зидан выбрал между Реалом и сборной Франции

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Football Espana, Зидан полностью отверг идею снова возглавить мадридский «Реал». Зинедин готов дальше ждать, чтобы заменить Дидье Дешама у руля сборной Франции. Эту информацию подтвердил и экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри.

«Зизу последователен и всегда говорил, что его интересует сборная Франции. Он сходит с ума от этого», – сказал Дюгарри.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».