Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом
Обладатель Золотого мяча выбрал экс-игрока «Челси»
Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».
«Кто лучший? Тот, кто выделяется и является настоящим лидером команды – это Фрэнк Лэмпард», – отметил Зидан.
Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 и выиграл за это время три титула АПЛ и одну Лигу чемпионов.
Ранее Зинедин Зидан назвал футболиста, который больше всего заслужил ЗМ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Чехии прокомментировал ничейный результат матча с Украиной
Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45