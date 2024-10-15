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  4. Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом
Англия
15 октября 2024, 02:01 | Обновлено 15 октября 2024, 02:07
96
0

Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом

Обладатель Золотого мяча выбрал экс-игрока «Челси»

15 октября 2024, 02:01 | Обновлено 15 октября 2024, 02:07
96
0
Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом
Sportbible

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».

«Кто лучший? Тот, кто выделяется и является настоящим лидером команды – это Фрэнк Лэмпард», – отметил Зидан.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 и выиграл за это время три титула АПЛ и одну Лигу чемпионов.

Ранее Зинедин Зидан назвал футболиста, который больше всего заслужил ЗМ.

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Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард Золотой мяч Зинедин Зидан
Дмитро Олійник Источник: Sport Bible
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