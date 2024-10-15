Зидан выбрал лучшего игрока между легендарными Лэмпардом и Джеррардом

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан выбрал лучшего игрока между легендами АПЛ Стивеном Джеррардом и Фрэнком Лэмпардом. Зидан отметил экс-игрока «Челси».

«Кто лучший? Тот, кто выделяется и является настоящим лидером команды – это Фрэнк Лэмпард», – отметил Зидан.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 и выиграл за это время три титула АПЛ и одну Лигу чемпионов.

Ранее Зинедин Зидан назвал футболиста, который больше всего заслужил ЗМ.