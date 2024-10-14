Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал футболиста, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его. Зидан выделил легенду испанского футбола Андреса Иньесту.

«Иньеста – это футболист, который научил всех мечтать. Он должен был выиграть Золотой мяч, он заслужил это. Особенно заслужил за год, когда он выиграл чемпионат мира со сборной Испании (тогда ЗМ выиграл Месси). Я восхищался его игрой и желаю ему только хорошего», – сказал Зидан.

Ранее 40-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста объявил о завершении игровой карьеры.