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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
Испания
07 октября 2024, 18:17 |
539
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру

Андрес Иньеста повесил бутсы на гвоздь

07 октября 2024, 18:17 |
539
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

40-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста объявил о завершении игровой карьеры. Эту информацию легендарный игрок обнародовал на своей официальной странице в Инстаграм.

Последним клубом, за который играл Иньеста, был «Эмирейтс» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Андрес – воспитанник каталонской «Барселоны», за которую играл в период с 2001 по 2018 год. С 2018 по 2023 Иньеста играл за японский «Виссел Кобе». С 2023 года играл за «Эмирейтс».

Иньеста за карьеру выиграл со сборной Испании два Евро и один мундиаль. С «Барселоной» испанец девять раз побеждал в Ла Лиге и четыре раза в Лиге чемпионов. Андрес занимает четвертую строчку в рейтинге самых титулованных футболистов в истории футбола.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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