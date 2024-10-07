ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
Андрес Иньеста повесил бутсы на гвоздь
40-летний испанский полузащитник Андрес Иньеста объявил о завершении игровой карьеры. Эту информацию легендарный игрок обнародовал на своей официальной странице в Инстаграм.
Последним клубом, за который играл Иньеста, был «Эмирейтс» из Объединенных Арабских Эмиратов.
Андрес – воспитанник каталонской «Барселоны», за которую играл в период с 2001 по 2018 год. С 2018 по 2023 Иньеста играл за японский «Виссел Кобе». С 2023 года играл за «Эмирейтс».
Иньеста за карьеру выиграл со сборной Испании два Евро и один мундиаль. С «Барселоной» испанец девять раз побеждал в Ла Лиге и четыре раза в Лиге чемпионов. Андрес занимает четвертую строчку в рейтинге самых титулованных футболистов в истории футбола.
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