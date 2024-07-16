Месси закрепил лидерство. Рейтинг самых титулованных игроков за всю историю

Состоялись финалы Евро-2024 и Копа Америка-2024. Победителями стали Испания и Аргентина. Портал Give Me Sport обнародовал рейтинг 15 самых титулованных футболистов в истории.

Лионель Месси благодаря победе на Копа Америка закрепил свое лидерство, выиграв 45-й трофей. Это на два трофея больше чем у бразильца Дани Алвеса, который уже завершил карьеру.

Третью строчку рейтинга занимает Хоссам Ашур, который выиграл за карьеру 39 титулов. В топ-5 также вошли испанец Андрес Иньеста (37 титулов) и Жерар Пике (37 титулов). Криштиану Роналду выиграл за карьеру 35 титулов и закрывает топ-10 рейтинга.



Самые титулованные футболисты за всю историю футбола: