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16 июля 2024, 19:03 |
547
0

Месси закрепил лидерство. Рейтинг самых титулованных игроков за всю историю

Лионель выиграл вместе со сборной Аргентины свой 45-й титул

16 июля 2024, 19:03 |
547
0
Месси закрепил лидерство. Рейтинг самых титулованных игроков за всю историю
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Состоялись финалы Евро-2024 и Копа Америка-2024. Победителями стали Испания и Аргентина. Портал Give Me Sport обнародовал рейтинг 15 самых титулованных футболистов в истории.

Лионель Месси благодаря победе на Копа Америка закрепил свое лидерство, выиграв 45-й трофей. Это на два трофея больше чем у бразильца Дани Алвеса, который уже завершил карьеру.

Третью строчку рейтинга занимает Хоссам Ашур, который выиграл за карьеру 39 титулов. В топ-5 также вошли испанец Андрес Иньеста (37 титулов) и Жерар Пике (37 титулов). Криштиану Роналду выиграл за карьеру 35 титулов и закрывает топ-10 рейтинга.

Самые титулованные футболисты за всю историю футбола:

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Андрес Иньеста Жерар Пике трофеи Лионель Месси Дани Алвес рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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