Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи было сдвинуто на 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Единственный гол на 112-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Интересно, что форвард «Интера» вышел на поле только на 96-й вместо Хулиана Альвареса.

Легендарный форвард Лионель Месси попал в стартовый состав, но не сумел завершить встречу. На 66-й Лео был заменен из-за травмы ноги. Месси не сумел сдержать слез на скамейке запасных.

Для Лионеля это последний Копа Америка. Еще один культовый игрок Аргентины Анхель Ди Марии провел свой последний поединок в составе национальной команды.

Аргентина во второй раз подряда взяла титул Кубка Америки. В 2021 году подопечные Лионеля Скалони одолели Бразилию 1:0. Кроме того, для «бело-голубых» это третий подряд крупный трофей. Помимо Копа Америка 2021 и 2024, аргентинцы также стали чемпионами мира в 2022.

Аргентинская сборная теперь имеет наибольшее количество трофеев Копа среди всех команд Южной Америки – 16. На втором месте Уругвай (15), а у Бразилии только 9 чемпионств.

Копа Америка 2024. Финал

Аргентина – Коулмбия – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 112

Аргентина: Мартинес, Монтьель (Молина, 72), Ромеро, Мартинес, Тальяфико, Ди Мария (Отаменди, 117), Мак Аллистер (Паредес, 97), Де Поль, Фернандес (Ло Чельсо, 97), Месси (Гонсалес, 66), Альварес (Мартинес, 97).



Колумбия: Варгас, Арьяс, Санчес, Куэста, Мохика, Лерма (Урибе, 105), Арьяс (Карраскаль, 105), Риос (Кастаньо, 89), Хамес (Кинтеро, 90), Диас (Борха, 105), Кордоба (Борре, 89).



Предупреждения: Кордоба (27), Макаллистер (61), Борха (115), Ло Чельсо (118).