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Кубок Америки
15 июля 2024, 07:04 | Обновлено 15 июля 2024, 07:27
3026
0

ВИДЕО. Аргентина забила Колумбии в финале Копа Америка 2024 на 112-й минуте

Лаутаро Мартинес вывел аргентинскую команду вперед

15 июля 2024, 07:04 | Обновлено 15 июля 2024, 07:27
3026
0
ВИДЕО. Аргентина забила Колумбии в финале Копа Америка 2024 на 112-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

На 112-й минуте Лаутаро Мартинес вывел аргентинцев вперед! Лаутаро появился на поле на 96-й минуте вместо Хулиана Альвареса.

❗️ ВИДЕО. Аргентина забила Колумбии в финале Копа Америка 2024 на 112-й минуте

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 112 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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