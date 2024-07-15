В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

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Поединок проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи – 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

На 112-й минуте Лаутаро Мартинес вывел аргентинцев вперед! Лаутаро появился на поле на 96-й минуте вместо Хулиана Альвареса.

❗️ ВИДЕО. Аргентина забила Колумбии в финале Копа Америка 2024 на 112-й минуте

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 112 мин.