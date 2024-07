Треш-новости из США! Финал Копа Америка 2024 перенесен. Известна причина

В ночь на 15 июля состоится финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Поединок пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами. Изначально старт встречи был запланирован на 03:00 по Киеву.

Однако матч не начнется вовремя. Все дело в том, что болельщики без билетов прорвались через ограждения и охрану на трибуны стадиона.

Официальный X (Twitter)-аккаунт КОНМЕБОЛ опубликовал официально сообщение:

«Сообщаем, что люди, у которых нет билетов, не смогут войти на стадион. Только те, кто купил билеты, смогут войти, как только доступ снова будет открыт. Сообщаем, что матч будет перенесен на 30 минут, начало в 20:30 по местному времени (03:30 по Киеву).

Судя по видео и фотографиями, есть пострадавшие. Причем немало...

Informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos.



Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20:30… — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 14, 2024

Crazy scenes from Hard Rock stadium as fans are trying every means to get inside the venue of 2024 Copa America finals pic.twitter.com/R6zBz5VXIh — sammbonu (@Sammbonu) July 14, 2024

🇦🇷⚽️🇨🇴 | URGENTE - COPA AMÉRICA 2024: Se reportan estampidas, corridas, personas desmayadas, decenas de heridos y asfixiados en las afueras del Hard Rock Stadium de Miami. pic.twitter.com/dlvMgcnMGd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 14, 2024

Update: Arrests being made at the Copa America final after dozens of people stormed security at Hard Rock Stadium😳| #ONLYinDADE #CopaAmerica pic.twitter.com/2ie6jL1Y8L — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) July 14, 2024