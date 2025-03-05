Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Африканец будет выступать за ЛНЗ
22-летний конголезский вингер «Полесья» Бени Макуана, которого многие эксперты называли открытием первой половины минувшего розыгрыша УПЛ, покинул стан житомирских «волков».
Африканец продолжит карьеру в другой команде отечественной элитарной лиги – ЛНЗ, где будет выступать на правах аренды. Об этом информирует паблик franesports, специализирующийся на новостях спорта Конго.
В конце февраля сообщалось, что Макуана проходит медосмотр в ЛНЗ. Тогда же была информация, что аренда Бени будет рассчитана на год – до зимы 2026-го.
В текущем сезоне Макуана провел всего 7 матчей в УПЛ, не отличившись в них результативными действиями.
Ранее легионер обвинял «Полесье» в том, что руководители этого клуба забирали его паспорт, подвергая «психологическому насилию».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав Ракицкий отправил жену в санаторий
Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 5 марта в 22:00 по Киеву