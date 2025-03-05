Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 10:20 |
2071
0

Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги

Африканец будет выступать за ЛНЗ

05 марта 2025, 10:20 |
2071
0
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
franesports. Бени Макуана

22-летний конголезский вингер «Полесья» Бени Макуана, которого многие эксперты называли открытием первой половины минувшего розыгрыша УПЛ, покинул стан житомирских «волков».

Африканец продолжит карьеру в другой команде отечественной элитарной лиги – ЛНЗ, где будет выступать на правах аренды. Об этом информирует паблик franesports, специализирующийся на новостях спорта Конго.

В конце февраля сообщалось, что Макуана проходит медосмотр в ЛНЗ. Тогда же была информация, что аренда Бени будет рассчитана на год – до зимы 2026-го.

В текущем сезоне Макуана провел всего 7 матчей в УПЛ, не отличившись в них результативными действиями.

Ранее легионер обвинял «Полесье» в том, что руководители этого клуба забирали его паспорт, подвергая «психологическому насилию».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Динамо
ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Два месяца работы. Чемпион Вьетнама расторг контракт с экс-лидером Львова
Бени Макуана ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Футбол | 05 марта 2025, 08:22 7
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»

Ярослав Ракицкий отправил жену в санаторий

Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 05 марта 2025, 07:00 3
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 5 марта в 22:00 по Киеву

Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04.03.2025, 19:42
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
Футбол | 04.03.2025, 12:59
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ
Футбол | 05.03.2025, 10:19
ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ
ВИДЕО. Зинченко в поле. Реакция Артеты на разгромную победу Арсенала в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик анонсировал возвращение на ринг
Усик анонсировал возвращение на ринг
03.03.2025, 22:25 1
Бокс
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
03.03.2025, 23:55 4
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он заработает больше за два боя, чем ты за всю карьеру»
04.03.2025, 09:25 3
Бокс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка супертурнира в Индиан-Уэллс
04.03.2025, 06:30 2
Теннис
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
04.03.2025, 11:58 12
Футбол
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
04.03.2025, 08:00
Мир азарта
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем