Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги

22-летний конголезский вингер «Полесья» Бени Макуана, которого многие эксперты называли открытием первой половины минувшего розыгрыша УПЛ, покинул стан житомирских «волков».

Африканец продолжит карьеру в другой команде отечественной элитарной лиги – ЛНЗ, где будет выступать на правах аренды. Об этом информирует паблик franesports, специализирующийся на новостях спорта Конго.

В конце февраля сообщалось, что Макуана проходит медосмотр в ЛНЗ. Тогда же была информация, что аренда Бени будет рассчитана на год – до зимы 2026-го.

В текущем сезоне Макуана провел всего 7 матчей в УПЛ, не отличившись в них результативными действиями.

Ранее легионер обвинял «Полесье» в том, что руководители этого клуба забирали его паспорт, подвергая «психологическому насилию».