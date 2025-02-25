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  4. Источник: Опальный легионер Полесья проходит медосмотр в другом клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 12:18 |
837
0

Источник: Опальный легионер Полесья проходит медосмотр в другом клубе УПЛ

Бени Макуана станет футболистом черкасского ЛНЗ

25 февраля 2025, 12:18 |
837
0
Источник: Опальный легионер Полесья проходит медосмотр в другом клубе УПЛ
ФК Полесье. Бени Макуана

Опальный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана уже в ближайшее время сменит клубную прописку, но останется в Украинской Премьер-лиге.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, вингер уже четвертый день проходит углубленный медосмотр в расположении черкасского ЛНЗ.

Сообщается, что уже в ближайшее время о переходе футболиста будет объявлено официально. Макуана перейдет в расположение «фиолетовых» на правах аренды, которая будет рассчитана на год – до зимы 2026 года.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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