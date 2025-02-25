Источник: Опальный легионер Полесья проходит медосмотр в другом клубе УПЛ

Опальный легионер житомирского «Полесья» Бени Макуана уже в ближайшее время сменит клубную прописку, но останется в Украинской Премьер-лиге.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, вингер уже четвертый день проходит углубленный медосмотр в расположении черкасского ЛНЗ.

Сообщается, что уже в ближайшее время о переходе футболиста будет объявлено официально. Макуана перейдет в расположение «фиолетовых» на правах аренды, которая будет рассчитана на год – до зимы 2026 года.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отличившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.