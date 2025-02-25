Источник: Звездный легионер УПЛ не хотел возвращаться в Украину
Хуан Беззера хотел покинуть «Александрию» зимой
Бразильский вингер «Александрии» Хуан Беззера отказывался возвращаться в Украину после собрания в Турции. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, бразилец опоздал на учебно-тренировочное собрание команды Руслана Ротаня. Агенты футболиста разговаривали с руководством клуба по трансферу футболиста.
Сообщается, что представители Беззеры получили жесткий ответ от руководства «Александрии». Клуб не планировал терять футболиста зимой. В итоге стороны пришли к соглашению.
Ранее сообщалось, что легионер покинул ЛНЗ из-за войны в Украине. Футболист попросил досрочно разыграть с ним контракт.
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Примеров множество и в Кривбассе и в ЛНЗ и в Ворскле и в Полесье и в Шахтере и в Динамо. Как только приехал из Венесуэлы, Руанды, Бразилии или еще откуда показал себя и сразу пытаются покинуть клуб при первой возможности....
Такая реальность...
Хотя Бурбас как источник- может и не факт про Беззеру