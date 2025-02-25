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  4. Источник: Звездный легионер УПЛ не хотел возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 11:31 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:35
1517
2

Источник: Звездный легионер УПЛ не хотел возвращаться в Украину

Хуан Беззера хотел покинуть «Александрию» зимой

25 февраля 2025, 11:31 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:35
1517
2
Источник: Звездный легионер УПЛ не хотел возвращаться в Украину
ФК Александрия. Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Беззера отказывался возвращаться в Украину после собрания в Турции. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, бразилец опоздал на учебно-тренировочное собрание команды Руслана Ротаня. Агенты футболиста разговаривали с руководством клуба по трансферу футболиста.

Сообщается, что представители Беззеры получили жесткий ответ от руководства «Александрии». Клуб не планировал терять футболиста зимой. В итоге стороны пришли к соглашению.

Ранее сообщалось, что легионер покинул ЛНЗ из-за войны в Украине. Футболист попросил досрочно разыграть с ним контракт.

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Хуан Альвина Безерра Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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avk2307
Уже четко прослеживается тенденция, что игроки, которые едут к нам используют УПЛ как возможность засветиться в Европе и побыстрее свалить в благополучную страну .
Примеров множество и в Кривбассе и в ЛНЗ и в Ворскле и в Полесье и в Шахтере и в Динамо. Как только приехал из Венесуэлы, Руанды, Бразилии или еще откуда показал себя и сразу пытаются покинуть клуб при первой возможности....
Такая реальность...
Хотя Бурбас как источник- может и не факт про Беззеру
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0
Lulinnha
Надо было читать контрактные условия прежде чем подписывать его. 
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