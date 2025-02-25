Источник: Звездный легионер УПЛ не хотел возвращаться в Украину

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Беззера отказывался возвращаться в Украину после собрания в Турции. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, бразилец опоздал на учебно-тренировочное собрание команды Руслана Ротаня. Агенты футболиста разговаривали с руководством клуба по трансферу футболиста.

Сообщается, что представители Беззеры получили жесткий ответ от руководства «Александрии». Клуб не планировал терять футболиста зимой. В итоге стороны пришли к соглашению.

Ранее сообщалось, что легионер покинул ЛНЗ из-за войны в Украине. Футболист попросил досрочно разыграть с ним контракт.