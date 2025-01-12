«Травмировали меня». Звезда УПЛ обвинил свой клуб в психологическом насилии
Бени Макуана подтвердил историю с паспортом
Конголезский вингер «Полесья» Бени Макуана прокомментировал слухи о том, что вице-президент житомирского клуба Владимир Тесля забрал его паспорт:
«Информация правдивая, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они травмировали меня психологически, и я пообещал подать жалобу в суд. Я многим пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт обратно».
В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
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