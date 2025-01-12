Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Травмировали меня». Звезда УПЛ обвинил свой клуб в психологическом насилии
Украина. Премьер лига
12 января 2025, 13:16 |
373
0

«Травмировали меня». Звезда УПЛ обвинил свой клуб в психологическом насилии

Бени Макуана подтвердил историю с паспортом

12 января 2025, 13:16 |
373
0
«Травмировали меня». Звезда УПЛ обвинил свой клуб в психологическом насилии
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский вингер «Полесья» Бени Макуана прокомментировал слухи о том, что вице-президент житомирского клуба Владимир Тесля забрал его паспорт:

«Информация правдивая, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они травмировали меня психологически, и я пообещал подать жалобу в суд. Я многим пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт обратно».

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 7 матчей за «Полесье», не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

По теме:
Кучер рассказал, как Луческу просил играть против Милевского
В Минае сохраняется задолженность по зарплате
Один из лучших легионеров УПЛ может сменить клуб в Украине
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Владимир Тесля Бени Макуана суд судебный иск
Дмитро Вус Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
Футбол | 12 января 2025, 11:26 6
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ
В Динамо на просмотр едет бразилец. Он уже играл в УПЛ

Эдсон может усилить киевский клуб

Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Футбол | 11 января 2025, 14:10 86
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение

Наставник лондонского клуба прокомментировал возможный переход украинского защитника

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Футбол | 11.01.2025, 13:34
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Страшная сумма. Алиев назвал самый большой штраф от Суркиса в Динамо
Футбол | 12.01.2025, 11:34
Страшная сумма. Алиев назвал самый большой штраф от Суркиса в Динамо
Страшная сумма. Алиев назвал самый большой штраф от Суркиса в Динамо
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Футбол | 12.01.2025, 00:53
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
ФОТО. Жена динамовца намекнула на следующий клуб. Это будет Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
«Спасибо, жадное пузо». Усик поблагодарил Фьюри после получения награды
12.01.2025, 01:15
Бокс
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
Рейтинг зарплат в Роме. Сколько зарабатывает Довбик и какое у него место?
10.01.2025, 17:42 8
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
10.01.2025, 08:35
Бокс
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Клопп назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
11.01.2025, 01:10
Футбол
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
США могут потерять право на проведение ЧМ-2026 и ОИ-2028. Известна причина
10.01.2025, 15:43 3
Футбол
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
«Отказался ехать в баню». Известно, почему Григорчука уволили из клуба УПЛ
11.01.2025, 09:36
Футбол
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
Фьюри ответил, кто будет доминировать в боксе в будущем
11.01.2025, 09:24 1
Бокс
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем