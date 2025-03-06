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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.03.2025 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 20:15 | Обновлено 06 марта 2025, 20:44
2290
74

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

06 марта 2025, 20:15 | Обновлено 06 марта 2025, 20:44
2290
74
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
ФК Кривбасс

Во Львове состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

Тур посреди недели – это новые и еще не привычные для многих реалии украинской Премьер-лиги на ближайшие недели, но поскольку мы все желаем успехов нашей национальной сборной в матчах против Бельгии, то придется немного потерпеть определенные неудобства. Впрочем, какая разница, что смотреть, еврокубки или центральный матч двадцатого раунда национального первенства над вечер?

И снова все наше внимание было приковано к «Арене Львов», где и на этот раз хозяйничал донецкий «Шахтер», в гости к которому, после победы команды Марино Пушича несколько дней назад над «Александрией» (3:0), наведался криворожский «Кривбасс». Что ожидать от этого поединка? Да никто, наверное, и не знал, потому что мы до сих пор не определили победителя в игре между этими командами в первом круге, которую будут доигрывать уже посреди апреля, а тут и чемпионская гонка обострилась, и задачи для обоих коллективов на сезон не слишком изменились.

Команда Пушича в первом тайме вышла настроенной на быстрый мяч и довольно быстро начала разбирать оборону соперников на запчасти. Особенно хорошо у Шахтера при этом работали передачи из глубины. В отличие от завершающей стадии – там либо Клищук тащил удары Эгиналду и Судакова, либо Назарина с дальней дистанции промахивался мимо ворот.

Однако со временем «Кривбассу» удалось отвести игру от собственных владений и вообще сбить атакующий настрой соперникам. Даже какие-то моменты с дальними ударами имела команда Юрия Вернидуба на чужой половине, однако они угрозы воротам Ризныка заметной не представляли. Возобновить штурм чужих ворот хозяева смогли лишь под занавес первого тайма, но едва ли не в единственном моменте за это время над воротами пробил Крыськив из пределов чужих владений.

Вторая половина матча для «Шахтера» начиналась так же с действий в атакующей фазе, однако изменились обстоятельства. «Кривбасс» начал атаковать в ответ и не просто остро, но и результативно. На 57 минуте стенка на левом фланге между Мендозой и Сосой завершилась ударом испаноязычного легионера в ближний угол, на который не успел среагировать Ризнык.

После чего начался уже привычный для «горняков» в этом сезоне режим агонии, когда вроде и мяч в ногах футболистов находится, однако довести до конца дело команда не может. Понадобились замены, и появление Бондаренко сразу дало о себе знать на 67 минуте. Такая же стенка, как и до этого была у соперников, но уже с Эгиналду, завершилась ударом в дальний угол. И начался финальный раунд для дончан.

Надо было атаковать, однако с моментами дела были так же очень ограничены, поэтому пришлось пробивать из любой ситуации, а Клищуку соответственно тянуть все, что летит в сторону его ворот. Однако «Кривбасс» тоже не спрятался в собственной штрафной, и даже выскочил в контратаку в конце игры. И если бы Кожушко не ошибся во время прострела с правого фланга где-то незадолго до финального свистка, то потери очков могли бы быть и более весомыми. Они и так снова привели к тем же +10.

На следующей неделе донецкий «Шахтер» сыграет в гостях у львовских «Карпат», тогда как криворожский «Кривбасс» будет принимать киевский «Левый Берег».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Шахтер» – «Кривбасс» – 1:1

Голы: Бондаренко (67) – Мендоза (57)

Предупреждения: Педро Энрике (48), Марлон (69) – Микитишин (44), Лунев (69), Д.Кузык (73), Клищук (94), Дібанго (95)

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Винисиус Тобиас (Траоре, 84), Бондарь (Марлон, 65), Эгиналду, Крыськив (Бондаренко, 65), Швед (Элиас, 65), Судаков, Кевин (Невертон, 84), Матвиенко, Назарина

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Д.Кузык, Илич (Твердохлеб, 74), Хомченовский, Мендоза (Задерака, 74), Микитишин (Лунев, 63), Соса

Арбитр: Алексей Деревинский

Стадион «Арена Львов» (Львов)

Наши оценки:

Заміни «Шахтаря»: Марлон – 5,5; Бондаренко – 6,5; Еліас – 5,0; Невертон – б/о; Траоре – б/о.

Заміни «Кривбаса»: Луньов – 5,5; Твердохліб – 5,5; Задерака – 5,5; Кожушко – б/о.

ШАХТЕР – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 75
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Серж
Наши поздравления шлюхтари В Киеве опять потеплело. +10
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+13
Remark
Щурі, а що з Вашими є балами?
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+12
Перець
Настрій шикарний всі фани  Динамо вірили в Кривбас , і знову Динамо чемпіон 
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+12
Phantom
Суддя клоун звичайно у кінці, як там можна було не побачити лікоть проти Соси, і чому жовта тільки Дібанго? Ах ну так, бо то була б друга жовта гравцю ШД є. І чому ШД штрафний пробивали? Там спірний мав бути
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+11
sahka1981
Дуже добре)))
Не знаю як там гра, не дивлюся такі матчі. Але включив на доданий час, і побачив епізод де бразилець ШД спец лупить ліктем в голову гравцю Кривбасу, а суддя замість  штрафного і як мінімум жовтої для гравця ШД, ставить штрафний на користь ШД, це якийсь повний піпець, просто треш. Це якесь просто знущання, навіть Вацько не змовчав. А Вернидуб молодець, стабільно кусає іржавих гудків, з будь-якою своєю командою.
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+8
Показать Скрыть 7 ответов
Павло
Болить дупка у "гірників - безхатченків" 
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+8
MrStepanovM .
замечтательно!
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Pixelman
Дякую Кривбасу за битву, боролися до кінця. А кротячим як завжди,  навіть судєйка не допоміг, хоча вкінці ну дуже старався.
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+8
Андрій Заліщук
+10 знову!
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+7
Показать Скрыть 4 ответа
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ХОЛАДНА У НАС В ПАДВАЛЕ -10  БОГ РЕНАТ ЗА ЧЬТО НАМ ТАКИЭ МУЧЕНИЯ
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+7
Phantom
Що сподобалось,  що гравці Кривбасу не валялися на полі, не тягнули час, навіть коли ушкодження якісь отримували, одразу вставали,  респект,  всі б команди так робили
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Олег Мандрівник
Недолго музыка играла, недолго фраер быковал 😆
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+6
Лига
На очередное чемпионство шансы снова стали минимальные  . И сами виноваты
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Обидві команди дуже сильні і гідні бронзи і навіть срібла але золото у цьому чемпіонаті отримає більш досвідчений та класний колектив
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+6
Gargantua81
это копия матча Динамо с Ворсклой.
с той только разницей, что Шахтер отыгрывался.
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+6
Олександр
Одне очко це додано а не втрачено 
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+5
Gargantua81
Александрия опять вторая по потерянным.
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+5
Олександр
Один хлопець писав що любить донецькі цукерки .хоча б після гри не згорів від горілки 
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+5
Pavel_i_CO
Данєтскіє, що з пиками?)
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+5
etorfine
Мабуть це кінець боротьби за чемпіонство)
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+5
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