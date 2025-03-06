ПУШИЧ: «Ребята сделали все возможное. Это не оправдание, но поле ужасное»

Головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич дав прес-конференцію після поєдинку 20-го туру УПЛ з «Кривбасом» (1:1) – публікується українською мовою.

– Пане Маріно, що сьогодні не вдалося «Шахтарю» у грі, адже команда втратила очки й тепер знову відстає на 10 балів у чемпіонських перегонах? І що це за класне худі на вас сьогодні?

– Вам сподобалося? Мені теж. Це мій маленький вияв підтримки України та українського народу в ці важкі часи, звісно, спільно з нашим технічним партнером Puma. Мені б хотілося висловити свої почуття щодо цієї ситуації та сказати: залишайтеся сильними, сподіваємося, що скоро все добре закінчиться. Щодо гри, це правда, що в таблиці знову нічого не змінилося. Я вважаю, що ми сьогодні зіграли хороший матч у важких умовах, бо, маю визнати, поле було жахливим. Але маємо що маємо. І за таких умов ми чудово виступили: створили багато ситуацій, щоб забити, чимало моментів, і, на мою думку, заслуговували перемогти. Але іноді таке трапляється, якщо ти не реалізуєш нагоди. У суперника насправді був один момент, який виник з нічого. Я вважаю, ми повністю контролювали гру, були єдиною командою, яка намагалася грати та перемогти. На жаль, футбол – це іноді несправедлива гра, і ми це побачили цього вечора, відчули, але такі обставини. Можливо, нам треба набагато краще діяти в останній частині атаки, щоб набагато більше та раніше реалізовувати наші нагоди й робити різницю. Але все одно я не можу скаржитися на мою команду, за винятком цього останнього моменту, тому що, на мою думку, ми загалом провели чудову гру.

– Сьогодні «Шахтарю» було досить важко проходити цю оборону «Кривбаса», і ви кажете про реалізацію, але, на вашу думку, чого вашій команді забракло в останній фазі атаки: мало створювали моментів чи саме слабка реалізація була?

– Як я казав, ми дуже багато разів виходили на хороші позиції для завершення та загалом, вважаю, знову домінували у грі. Ми дуже добре будували атаку. Але коли ти заходиш на останню третину, то на цьому полі не так легко ухвалювати найкращі рішення – потрібні найкращі рішення, треба, щоб м’яч рухався добре, не відскакував – це не так легко. І тоді команда, яка захищається, завжди має перевагу, тому що поле працює на їхню, а не на нашу користь. Але, повторюся, я не використовую це як виправдання, бо попри всі ці речі ми дуже багато атакували, могли створити кращі нагоди та забити більше голів – це точно те, чого нам сьогодні не вистачило. Усі інші деталі гри, те, як ми діяли, як захищалися, як тиснули, були на дуже високому рівні, на мою думку. Тому мені шкода мою команду, бо хлопці зробили все можливе, вклали багато енергії, дуже старанно працювали, підтримували дисципліну. Так, ми мали один поганий момент у другому таймі, цього не мало статися, я згоден, суперники забили той гол, але він був з нічого. Тому іноді футбол є дуже-дуже важкою грою, як я вже казав, жорсткою грою, несправедливою, але треба з цим справлятися. Це залежить від нас. Так, наших дій у цьому аспекті було недостатньо, щоб перемогти в цій грі. Хоча ми заслуговували на перемогу, але, повторюся, ти не завжди отримуєш того, на що заслуговуєш.

– Пане Маріно, можна сказати, що ви знову вгадали із замінами, адже буквально за 30 секунд Бондаренко забив гол, також інші заміни гру пожвавили. Але все ж, може, справа не лише в реалізації, а, може, є ще якась ментальна, психологічна проблема?

– Реалізація відображає твій індивідуальний стан, твій вибір, який ти зробив у відповідний момент. Це те, що гравець має чи не має у певний момент. Це реалізація. На мою думку, із замінами ми перейшли в атакувальну гру, здається, у певний момент ми мали тільки одного чи двох захисників на полі. Тож ми справді спробували все, щоб забити чи створити кращі моменти, аби провести другий гол. Але, знову ж таки, іноді на цьому полі потрібна деяка удача і, особливо, належний стан гравця в останній частині – це те, що робить різницю. Що ж, нам сьогодні цього забракло. Я вважаю, що до того моменту ми показували досить хороший футбол, багато атакували, знову домінували, але, щоб конвертувати це в рахунок, потрібні ці індивідуальні якості, яких нам цього вечора забракло.

– Містере, скажіть, будь ласка, як вам було грати вже за такої підтримки? Ви розумієте, достатня кількість молодих фанатів і не тільки скандували. Ви відчуваєте, що повертаються вболівальники на стадіон, зокрема сьогодні у Львові підтримували досить якісно «Шахтар»? Що ви скажете про атмосферу на сьогоднішній грі?

– Фантастична атмосфера! Коли я почув, що прийшли стільки людей, я був дуже щасливий. Тому що футбол – це про емоції, уболівальників, і ми граємо у футбол для вболівальників. Я був дуже радий бачити багато людей на трибунах, особливо вболівальників «Шахтаря», було дуже приємно їх бачити, і я хотів би подякувати їм за фантастичну підтримку команди сьогодні, вони теж чудово попрацювали. На жаль, ми не змогли дати їм цю перемогу, ми дійсно старалися, зробили все. Як я говорив, іноді ти не отримуєш того, на що заслуговуєш, але наше ставлення було чудовим завдяки підтримці від наших вболівальників, і я дуже за це вдячний. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому на стадіоні буде багато людей, тому що насправді футбол без людей – не футбол. Нам усім потрібні глядачі на стадіоні, ці емоції, шум, запал – це те, що робить футбол особливим. Вважаю, ми це відчули сьогодні.

– Містере, як ви можете оцінити гру Єгора Назарини сьогодні та в попередніх двох поєдинках?

– Минулого разу Єгор показав досить непогану гру, як і сьогодні. Йому трохи не пощастило з ударами здалеку, якими він зазвичай вирізняється. На мою думку, Назарина наполегливо працював і створив багато моментів, особливо в завершальній частині. Я поставив його на позицію центрального захисника замість звичної для нього. У мене на це інший погляд. Але він повністю впорався з цією роллю. Єгор дуже цінний для нас гравець, мені давно це відомо. Зараз прийшов час йому показати свої якості. Думаю, він сьогодні добре попрацював.

– Ви вже казали про якість газону, і після попередніх поєдинків говорили. Але наскільки він впливає на гру команди? Чи не думали грати на іншому стадіоні? Наскільки для «Шахтаря» це зараз проблема?

– Це дійсно дуже хороше запитання. Я зовсім не з тих, хто скаржиться чи шукає виправдання. Інакше, мабуть, я б не приїхав в Україну. Але є одна дуже важлива річ, і я кажу це в контексті розвитку футболу в Україні загалом: футбольне поле – це основа для прогресу, основа для якісного футболу. Так, там де я народився, у колишній Югославії, ми не мали топових полів, з цим була теж катастрофа. Для юнацького футболу це ще може спрацювати, але коли йдеться про професійний рівень, про команду, що веде гру та постійно атакує, як у випадку із «Шахтарем», то доводиться мати справу з такою якістю поля, а на додачу – із суперниками, які вибудовують дуже низький захист. Це завжди несприятливі умови для команди, яка намагається щось створити. Команда, яка не створює моментів і постійно захищається, має перевагу, адже поле також працює на їхню користь: не дає грати швидко, перешкоджає відскокам м’яча і таке інше. Тож маємо такі обставини. Також гравці постійно ковзають, коли змінюють напрямок. Якщо ви команда, яка створює гру, то залишаєтесь у невигідному становищі. Це зрозуміло. Так не тільки тут, у всій Європі те ж саме. Я зіштовхувався з таким у Нідерландах, хоча там загалом поля в хорошому стані. Але коли трапляється погане покриття, граюча команда, яка має свій стиль, опиняється в невигідних умовах. Їй стає трохи важко реалізувати цей стиль і показати справжній результат. Сьогодні ми всі бачили стан поля, мені немає що сказати. Ця ситуація вже триває досить довго. Дуже погане поле. Повторюся, мати хороші поля важливо загалом для українського футболу. Скажу так, я це побачив у Києві, Житомирі та Рівному – і все, тільки три, більше не побачив. Одне поле гірше за інше, але це, на мою думку, одне з найгірших у країні наразі.

– Весняний футбол?

– Так, можна назвати це весняним футболом, проте це щось говорить про якість. Це не сприяє розвитку гри.

– Це завжди було проблемою в Україні. Наприклад, Перша ліга починається в кінці березня через це.

– Якщо враховувати нинішні обставини, треба радіти, що ми взагалі маємо змогу грати. Зараз є багато речей, важливіших за футбол. Але якщо говорити про футбол, про прогрес та умови, які необхідно розвивати в інфраструктурі, то клубам і федерації варто над цим подумати та обговорити в майбутньому задля українського футболу. Я говорю не тільки про нас, а взагалі. Повторюсь, зараз є набагато важливіші речі в житті, ніж футбол.