Шахтер Донецк

В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс». Эти команды так и не доиграли матч первого круга, который запланировано завершить в апреле. Команда Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице, а криворожцы идут на четвертой позиции.

Шахтер

На вторую часть сезона у донецкой команды стоит непростая задача: нивелировать очковой отрыв от «Динамо» и выиграть гонку за чемпионство. И пока у «горняков» все идет по плану – две победы после возобновления УПЛ, в том числе над одним из конкурентов («Александрией»), и потеря очков лидером первенства, которая позволила «Шахтеру» приблизиться к первому месту.

Если говорить о качестве игры подопечных Пушича, то на первом месте для них стоит достижение результата. Можно сколько угодно критиковать «оранжево-черных» за прагматизм, но команда побеждает и это основополагающий фактор. Первый тайм матча с «Александрией» не предвещал уверенной виктории для «горняков», ведь они до перерыва не нанесли ни одного удара по воротам соперников. А во второй половине встречи свои лидерские качества продемонстрировал восстановившийся после повреждения Георгий Судаков. Именно его дубль предопределил итог поединка, и не удивительно, что Судаков был признан лучшим игроком прошлого тура УПЛ.

«Шахтер» удерживает беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате, которая насчитывает десять матчей (9 побед и 1 ничья). При этом в домашних поединках «горняки» неизменно поражают ворота соперников на протяжении тех же десяти встреч (33 гола).

Кривбасс

Криворожская команда наверняка стала главным разочарованием по итогам двух туров после зимней паузы. Еще бы, ведь команда Юрия Вернидуба с разгромным счетом проиграла «Вересу» и уступила главному на данный момент аутсайдеру чемпионата «Ингульцу». В турнирной таблице «Кривбасс», который ведет борьбу за еврокубковую зону, продолжает занимать четвертое место, но осечки конкурента позволили «Полесью» настигнуть криворожскую команду.

В конце прошлого года «бело-красные» выдали четырехматчевую победную серию, поэтому поклонники «Кривбасса» вряд ли ожидали таких результатов от своей команды. И в противостоянии с «Шахтером», который не намерен терять очки, криворожцам будет сложно реабилитироваться. Впрочем, они, несомненно, сделают все возможное для этого. «Все знают, что «Шахтер» - это сложный соперник. Мы верим в себя и приложим максимум усилий, чтобы отобрать очки у них», - отметил форвард «Кривбасса» Даниэль Соса.

В предстоящем поединке сможет сыграть защитник Бандейра, который был дисквалифицирован в прошлой встрече. Также готов дебютировать в составе криворожской команды нигерийский полузащитник Икенна. Матч с «Шахтером» станет 400-м в УПЛ для Юрия Вернидуба в качестве игрока и тренера. Кроме того, «Кривбасс» может забить 100-й гол в УПЛ при Вернидубе (еще 1 мяч).

Статистика встреч

Команды провели 53 очные дуэли, в которых 37 побед на счету «Шахтера», 6 – «Кривбасса». В первом круге соперники из-за воздушной тревоги не смогли доиграть матч, который был прерван на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков». В том недоигранном поединке единственный результативный удар нанес Тарас Степаненко. А в прошлом чемпионате в Кривом Роге команды сыграли в результативную ничью со счетом 3:3, а во Львове «оранжево-черные» обыграли криворожцев – 5:2.

Прогноз на противостояние

Несмотря на сверхрезультативные противостояния соперников в прошлом чемпионате, вряд ли мы увидим подобное в предстоящей встрече. Для соперников крайне важен позитивный результат. «Шахтер» ведет преследование «Динамо» и не может допускать потерю очков, а «Кривбассу» нужно реабилитироваться за неудачные результаты. Поэтому спрогнозируем в этом поединке тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Кевин, Эгиналду, Швед

«Кривбасс»: Маханьков, Дибанго, Романчук, Бандейра, Понедельник, Хомченовский, Микитишин, Илич, Лунев, Мендоза, Соса