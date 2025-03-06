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  4. Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.03.2025 18:00 – FT 1 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 20:23 |
2022
1

Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ 2024/25

06 марта 2025, 20:23 |
2022
1
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

6 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.

Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В таблице чемпионата Украины Шахтер с 40 очками идет третьим. У лидера Динамо 50 пунктов.

УПЛ 2024/25. 20-й тур, 6 марта

Шахтер – Кривбасс 1:1

Голы: Бондаренко, 66 – Мендоса, 57

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Мендоса, 57 мин.

ГОЛ! 1:1 Бондаренко, 67 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Глейкер Мендоса (Кривбасс).
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Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Глейкер Мендоса Артем Бондаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Kosta
Где шахтер,где он?
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