Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ 2024/25
6 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Кривбасс Кривой Рог.
Коллективы сыграли на Арене Львов. Поединок завершился со счетом 1:1.
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В таблице чемпионата Украины Шахтер с 40 очками идет третьим. У лидера Динамо 50 пунктов.
УПЛ 2024/25. 20-й тур, 6 марта
Шахтер – Кривбасс – 1:1
Голы: Бондаренко, 66 – Мендоса, 57
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Мендоса, 57 мин.
ГОЛ! 1:1 Бондаренко, 67 мин.
🕙 65-та хвилина 🔁 Артем Бондаренко виходить на заміну.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 6, 2025
🕙 66-та хвилина ⚽️ Артем Бондаренко зрівнює рахунок у матчі 🆚 «Кривбас» 👏🏻#Shakhtar #ШахтарКривбас pic.twitter.com/jYeQ1S8Bre
События матча
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