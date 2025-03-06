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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.03.2025 18:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 00:09 | Обновлено 06 марта 2025, 00:10
44
0

Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

06 марта 2025, 00:09 | Обновлено 06 марта 2025, 00:10
44
0
Шахтер – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Донецкая команда после возобновления чемпионата одержала две победы, одолев «Левый берег» (1:0) и «Александрию» (3:0). Криворожцы же в двух предыдущих матчах разочаровали, проиграв «Вересу» (0:3) и «Ингульцу» (0:2). Эти команды так и не смогли завершить свое противостояние первого круга, которое в начале второго тайма было прервано из-за воздушной тревоги. Доигровка этой встречи должна состояться в апреле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
6 марта 2025 -
18:00
Кривбасс
Тотал голов меньше 2.5 2.0 Сделать ставку
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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