Шахтер Донецк

В четверг, 6 марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Донецкая команда после возобновления чемпионата одержала две победы, одолев «Левый берег» (1:0) и «Александрию» (3:0). Криворожцы же в двух предыдущих матчах разочаровали, проиграв «Вересу» (0:3) и «Ингульцу» (0:2). Эти команды так и не смогли завершить свое противостояние первого круга, которое в начале второго тайма было прервано из-за воздушной тревоги. Доигровка этой встречи должна состояться в апреле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.