ФОТО. Месси спровоцировал миллионные потери одного из клубов MLS
Лео просто не приехал на игру...
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано принял решение не включать Лионеля Месси в состав на вторую игру сезона MLS из-за плотного графика.
Ожидается, что Месси вернется в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Кавальер», но пропустит игру против «Хьюстон Динамо».
Отсутствие Месси вызывает недовольство среди болельщиков, ведь MLS использует его популярность в маркетинговых целях.
В ответ на его отсутствие «Динамо» предложило болельщикам, которые придут на матч, бесплатный билет на предстоящую игру.
«Мы не контролируем состав соперника, но хотим поблагодарить фанатов», – говорится в заявлении клуба.
Таким образом клуб теряет миллионы долларов, но сохраняет лояльность своих болельщиков.
March 2, 2025
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