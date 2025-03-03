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03 марта 2025, 01:52 |
198
0

ФОТО. Месси спровоцировал миллионные потери одного из клубов MLS

Лео просто не приехал на игру...

03 марта 2025, 01:52 |
198
0
ФОТО. Месси спровоцировал миллионные потери одного из клубов MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано принял решение не включать Лионеля Месси в состав на вторую игру сезона MLS из-за плотного графика.

Ожидается, что Месси вернется в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Кавальер», но пропустит игру против «Хьюстон Динамо».

Отсутствие Месси вызывает недовольство среди болельщиков, ведь MLS использует его популярность в маркетинговых целях.

В ответ на его отсутствие «Динамо» предложило болельщикам, которые придут на матч, бесплатный билет на предстоящую игру.

«Мы не контролируем состав соперника, но хотим поблагодарить фанатов», – говорится в заявлении клуба.

Таким образом клуб теряет миллионы долларов, но сохраняет лояльность своих болельщиков.

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фото Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) Хавьер Маскерано
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
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