ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил

Экс-футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев провели первую совместную тренировку в составе IGNIS.

Милевский набрал форму и наконец к нему присоединился его лучший друг.

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Футболисты были в отличном настроении, много шутили и договорились о баттле.

Алиев показал результат спора на своей странице в Instagram – Александр был куда точнее, в то же время у Артема явно не получались удары: