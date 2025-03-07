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07 марта 2025, 02:55 |
202
1

ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил

Легенды Динамо показали как развлекаются

07 марта 2025, 02:55 |
202
1
ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Экс-футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев провели первую совместную тренировку в составе IGNIS.

Милевский набрал форму и наконец к нему присоединился его лучший друг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболисты были в отличном настроении, много шутили и договорились о баттле.

Алиев показал результат спора на своей странице в Instagram – Александр был куда точнее, в то же время у Артема явно не получались удары:

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видео видео-реклама Артем Милевский Александр Алиев IGNIS
Максим Лапченко Источник: Instagram
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