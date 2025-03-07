Другие новости07 марта 2025, 02:55 |
202
1
ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил
Легенды Динамо показали как развлекаются
07 марта 2025, 02:55 |
202
1
Экс-футболисты киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев провели первую совместную тренировку в составе IGNIS.
Милевский набрал форму и наконец к нему присоединился его лучший друг.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболисты были в отличном настроении, много шутили и договорились о баттле.
Алиев показал результат спора на своей странице в Instagram – Александр был куда точнее, в то же время у Артема явно не получались удары:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2025, 02:42 0
«Полесье» уверенно победило «Черноморец»
Футбол | 06 марта 2025, 14:47 2
Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб
Футбол | 06.03.2025, 17:33
Футбол | 06.03.2025, 20:51
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Победила водка!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.03.2025, 20:33 1
05.03.2025, 08:22 11
05.03.2025, 00:40
05.03.2025, 22:33 1
05.03.2025, 01:20 5
05.03.2025, 01:59 9
05.03.2025, 17:17
05.03.2025, 01:38 1