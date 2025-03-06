Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао

Наступила пора Лиги Европы отвлекать болельщиков игры номер один в мире. Для украинцев интересным из-за участия Артема Довбика стало противостояние в Риме «Ромы» и «Атлетика».

Стоит отметить, что обе команды имели шанс выиграть матч. В частности, «Атлетик» забил первым усилием Иньяки Уильямса.«Рома» же могла забивать в первом тайме, но то Довбик после хорошего приема не сумел довести выход на вратаря до конца, то Дибала попал в перекладину с убийственной позиции.

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Но все же римляне реализовали два момента. Анхелиньо вскоре после пропущенного гола замкнул фланговую передачу, а на последней добавленной минуте заменивший Довбика Шомуродов принес своей команде победу.

13 марта в Бильбао определится окончательный победитель этой двухматчевой дуэли.

Лига Европы. 1/8 финала

«Рома» – «Атлетик» – 2:1

Гол: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+4 – Иньяки Уильямс, 50

Предупреждение: Шомуродов, 72 – Иерай Альварес, 20, Хаурегисар, 35, Саннади, 39

Удаление: Ерай Альварес, 86 (две ЖК)

«Рома»: Свилар – Челик, Манчини, Ндика – Ренш (Салемакерс, 60), Пизилли (Коне, 78), Кристанте, Анхелиньо – Дибала (Суле, 71), Бальданци (Эль Шаарави, 60) – Довбик (Шомуродов, 71)

«Атлетик»: Агирресабала – де Маркос, Вивиан (Паредес, 23), Иерай Альварес, Берчиче – Галаррета, Хаурегиссар (Прадлс, 63) – Иньяки Уильямс, Гомес (Весга, 77), Нико Уильямс (Беренгер, 77) – Саннади (Гуррусета, 63)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - АТЛЕТИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА