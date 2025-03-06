Рома – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

6 марта на «Стадио Олимпико» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда в прошлом сезоне снова не добилась полностью своих целей - так, в Серии А она закончила шестой. Тем не менее, тогда Де Росси остался на посту, более того, летом получил ряд новичков, в том числе и Довбика. Но старт был плохим, и Даниэле лишился поста. А клуб усугубил ситуацию неудачной ставкой на Юрича. И только при Раньери получилось наконец-то прибавить. При этом, правда, Артем утратил статус основного нападающего, а потом и травмировался.

Есть прогресс у итальянцев и в Лиге Европы. Там они не блистали, особенно сравнительно с соседним Лацио. Чего стоит поражение от Эльфсборга. Но с 3-мя победами и 12 очками футболисты смогли выйти в плей-офф. И в феврале получилось там выбить достаточно сложного соперника, Порту (1:1 на выезде, 3:2 дома).

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Атлетик

Клуб считается грандом испанского футбола, но в основном в разрезе истории: он только один из тройки, что никогда не вылетали из Примеры. Но только после возвращения Вальверде на тренерский пост пришли и успехи, и то не сразу. В прошлом сезоне завоевали пятое место в Ла Лиге и, главное, кубок Испании. Последний защитить не получилось, в Суперкубке тоже сразу проиграли Барселоне. Но в чемпионате зато удается уверенно держаться на 4-м месте.

Удачным получилось возвращение басков в Лигу Европы. Там, стартовав с 1:1 как раз в Риме, потом клуб выиграл 6 из 7 матчей, чего хватило, чтобы на пару с Лацио возглавить турнирную таблицу по итогам основного раунда. Смущает разве что то, что единственное поражение пришлось на последний выезд, и было разгромным - 1:4 с Бешикташем в Стамбуле.

Статистика личных встреч

Сентябрьские 1:1 были первым официальным поединком между этими популярными командами.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают реванш итальянцев. Но когда встречаются Раньери и Вальверде, проходным вариантом, особенно в первом поединке плей-офф, выглядит тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,71).