06.03.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лига Европы07 марта 2025, 02:25 | Обновлено 07 марта 2025, 02:41
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Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени
07 марта 2025, 02:25 | Обновлено 07 марта 2025, 02:41
771
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В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Хозяева поля добіли победу со счетом 2:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 71 минуту, без результативных действий.
Лига Европы. 1/8 финала
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1
Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+3 – Иньяки Уильямс, 50
ГОЛ! Иньяки Уильямс забил в ворота Ромы
ГОЛ! Анхелиньо забил в ворота Атлетика
ГОЛ! Шомуродов забил в ворота Атлетика
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
86’
Йерай Альварес (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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