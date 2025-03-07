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Лига Европы
Рома
06.03.2025 22:00 – FT 2 : 1
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
07 марта 2025, 02:25 | Обновлено 07 марта 2025, 02:41
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0

Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени

07 марта 2025, 02:25 | Обновлено 07 марта 2025, 02:41
771
0
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Хозяева поля добіли победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 71 минуту, без результативных действий.

Лига Европы. 1/8 финала

Рома – Атлетик Бильбао – 2:1

Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+3 – Иньяки Уильямс, 50

ГОЛ! Иньяки Уильямс забил в ворота Ромы

ГОЛ! Анхелиньо забил в ворота Атлетика

ГОЛ! Шомуродов забил в ворота Атлетика

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Эльдор Шомуродов (Рома).
86’
Йерай Альварес (Атлетик Бильбао) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).
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Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор Эльдор Шомуродов Анхелиньо Иньяки Уильямс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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