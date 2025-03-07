Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор

В четверг, 6 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Хозяева поля добіли победу со счетом 2:1.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 71 минуту, без результативных действий.

Лига Европы. 1/8 финала

Рома – Атлетик Бильбао – 2:1

Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+3 – Иньяки Уильямс, 50

ГОЛ! Иньяки Уильямс забил в ворота Ромы

ГОЛ! Анхелиньо забил в ворота Атлетика

ГОЛ! Шомуродов забил в ворота Атлетика