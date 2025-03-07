Клаудио РАНЬЕРИ: «У Ромы 50% шансов на выход в следующий раунд»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал домашнюю победу над "Атлетиком" с Бильбао (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Замысел на игру заключался в том, чтобы иметь больше вариантов перед матчем. Ты начинаешь играть по плану, а потом смотришь как можно помочь ребятам на поле. Но сегодня было непросто, а уж не говорить, что будет в Бильбао.

Мы знали их сильные стороны и показали им, что мы тоже не подарок. То, что команда сражается за каждый мяч, дает мне оптимизм.

Первый этап мы прошли, но все равно у нас 50% шансов на выход в следующий раунд.

Перед ответным матчем нужно сделать правильные выводы. «Атлетик» очень хорошо закрывал фланги, поэтому мы должны были играть осторожно. А братья Уильямсы вообще бегают с мотоциклами вместо ног.

Моя философия: нужно верить в то, что делаешь. Сначала нужно играть футбол, а уже потом принимать результат», – прокомментировал Раньери.