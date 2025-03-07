Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «У Ромы 50% шансов на выход в следующий раунд»
Лига Европы
07 марта 2025, 03:52 |
49
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «У Ромы 50% шансов на выход в следующий раунд»

Главный тренер «волков» был сдержан после победы

07 марта 2025, 03:52 |
49
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «У Ромы 50% шансов на выход в следующий раунд»
Roma AS. Клаудіо Раньери

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал домашнюю победу над "Атлетиком" с Бильбао (2:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Замысел на игру заключался в том, чтобы иметь больше вариантов перед матчем. Ты начинаешь играть по плану, а потом смотришь как можно помочь ребятам на поле. Но сегодня было непросто, а уж не говорить, что будет в Бильбао.

Мы знали их сильные стороны и показали им, что мы тоже не подарок. То, что команда сражается за каждый мяч, дает мне оптимизм.

Первый этап мы прошли, но все равно у нас 50% шансов на выход в следующий раунд.

Перед ответным матчем нужно сделать правильные выводы. «Атлетик» очень хорошо закрывал фланги, поэтому мы должны были играть осторожно. А братья Уильямсы вообще бегают с мотоциклами вместо ног.

Моя философия: нужно верить в то, что делаешь. Сначала нужно играть футбол, а уже потом принимать результат», – прокомментировал Раньери.

По теме:
Панатинаикос – Фиорентина – 3:2. Тете решил. Видео голов и обзор матча
Имад АШУР: «Первый тайм был очень энергичным и содержательным»
ФКСБ – Лион – 1:3. Уверенная победа Фонсеки. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Рома Рим Атлетик Бильбао Клаудио Раньери пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Рома
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
Футбол | 06 марта 2025, 20:34 7
ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»
ЛУЧКЕВИЧ: «Динамо – всегда чемпион. Это гранд украинского футбола»

Подписав контракт с киевским клубом, защитник поделился эмоциями

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06 марта 2025, 20:15 247
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Футбол | 06.03.2025, 14:47
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Футбол | 06.03.2025, 16:56
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Сенсационный вариант. Барса нацелилась на голкипера сборной Украины
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Футбол | 07.03.2025, 02:25
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 9
Хоккей
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
05.03.2025, 07:48 3
Футбол
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 6
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем