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Лига Европы
Рома
06.03.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
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Лига Европы
06 марта 2025, 14:02 |
25
0

Рома – Атлетик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги Европы

06 марта 2025, 14:02 |
25
0
Рома – Атлетик. Текстовая трансляция матча
Х

В четверг, 6 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги Европы, в котором будут играть «Рома» и «Атлетик» Бильбао. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени, игра пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Римские «волки» в этом сезоне демонстрируют прогресс, несмотря на нестабильное начало: в Серии А команда идет восьмой, но одержала четыре победы подряд, в том числе обыграв «Комо» 2:1. Лига Европы является ключевой целью «Ромы», ведь это шанс на трофей и выход в Лигу Чемпионов, тем более, что на предыдущей стадии удалось пройти «Порту». «Атлетик» из Бильбао тоже в замечательной форме, занимая четвертое место в Ла Лиге, хотя и уступил «Атлетико» в предыдущем туре. Первая встреча этих команд в сезоне Лиги Европы завершилась ничьей 1:1, а теперь все будет решаться в новом противостоянии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Атлетик» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рома
6 марта 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Ничья 3.35 Сделать ставку

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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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