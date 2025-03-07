Ягеллония – Серкль Брюгге – 3:0. Гол от украинского поляка. Видео голов
Тарас Романчук отличился в матче
6 марта в матче 1/8 финала Лиги конференций «Ягеллония» встречалась с «Серкль Брюгге».
С первой минуты матча хозяева поля превосходили своего соперника, но на перерыв команды ушли со счётом 0:0.
Во втором тайме поляки все же смогли размочить счет усилиями Пулулу, реализовавшего пенальти.
Удвоил счет Тарас Романчук, родом из Волынской области, который в 2018 году стал гражданином Польши.
Точку в матче поставил тот же Пулулу. Уверена победа «Ягеллонии» перед ответным матчем.
Лига конференций. 1/8 финала
Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0
Голы: Пулулу, 69 (пен), 78, Романчук, 75
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Полесье» уверенно победило, но остался осадок после пенальти
Шовковский рассказал о травме Тымчика