Ягеллония – Серкль Брюгге – 3:0. Гол от украинского поляка. Видео голов

6 марта в матче 1/8 финала Лиги конференций «Ягеллония» встречалась с «Серкль Брюгге».

С первой минуты матча хозяева поля превосходили своего соперника, но на перерыв команды ушли со счётом 0:0.

Во втором тайме поляки все же смогли размочить счет усилиями Пулулу, реализовавшего пенальти.

Удвоил счет Тарас Романчук, родом из Волынской области, который в 2018 году стал гражданином Польши.

Точку в матче поставил тот же Пулулу. Уверена победа «Ягеллонии» перед ответным матчем.

Лига конференций. 1/8 финала

Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Пулулу, 69 (пен), 78, Романчук, 75

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