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Лига конференций
Ягеллония
06.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Серкль Брюгге
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Лига конференций
07 марта 2025, 04:49 | Обновлено 07 марта 2025, 05:20
76
0

Ягеллония – Серкль Брюгге – 3:0. Гол от украинского поляка. Видео голов

Тарас Романчук отличился в матче

07 марта 2025, 04:49 | Обновлено 07 марта 2025, 05:20
76
0
Ягеллония – Серкль Брюгге – 3:0. Гол от украинского поляка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в матче 1/8 финала Лиги конференций «Ягеллония» встречалась с «Серкль Брюгге».

С первой минуты матча хозяева поля превосходили своего соперника, но на перерыв команды ушли со счётом 0:0.

Во втором тайме поляки все же смогли размочить счет усилиями Пулулу, реализовавшего пенальти.

Удвоил счет Тарас Романчук, родом из Волынской области, который в 2018 году стал гражданином Польши.

Точку в матче поставил тот же Пулулу. Уверена победа «Ягеллонии» перед ответным матчем.

Лига конференций. 1/8 финала

Ягеллония (Польша) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0

Голы: Пулулу, 69 (пен), 78, Романчук, 75

Видео голов и обзор матча

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Лига конференций Ягеллония Белосток Серкль Брюгге видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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