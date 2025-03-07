Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Футболист сборной Украины раскрыл пол будущего ребенка. Красиво
Другие новости
07 марта 2025, 03:41 |
60
0

ВИДЕО. Футболист сборной Украины раскрыл пол будущего ребенка. Красиво

Немного позитива...

07 марта 2025, 03:41 |
60
0
ВИДЕО. Футболист сборной Украины раскрыл пол будущего ребенка. Красиво
Instagram. Руслана и Роксана Малиновские

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с семьей провел гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка.

Событие состоялось на домашнем стадионе итальянского клуба – «Стадио Луиджи Феррарис».

Футболист предположил, что будет мальчик, а его жена Роксана ставила на девочку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Как оказалось, Руслан был прав: в семье скоро появится первый сын после дочери Оливии, рожденной в 2019 году.

Роксана устроила розыгрыш футболки с автографом мужа среди тех, кто угадал пол ребенка.

Поздравления счастливым родителям направили жены других украинских футболистов: Виктора Циганкова, Андрея Лунина, Александра Пихальонка, Валерия Бондаря и Ивана Петряка.

По теме:
ФОТО. Жене футболиста сборной Украины предложили встречаться за деньги
ВИДЕО. Милевский и Алиев зарубились на тренировке. Вот кто победил
Мудрика рекомендуют элитной команде, борющейся за титул. Но есть условие
видео видео-реклама Руслан Малиновский Дженоа сборная Украины по футболу чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Футбол | 06 марта 2025, 14:47 2
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ

Валерий Лучкевич перейдет из «Колоса» в киевский клуб

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06 марта 2025, 20:15 247
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Футбол | 06.03.2025, 20:51
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06.03.2025, 08:26
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Футбол | 07.03.2025, 02:25
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик Бильбао – 2:1. Успех волков и Довбика. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
05.03.2025, 17:17
Футбол
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем