ВИДЕО. Футболист сборной Украины раскрыл пол будущего ребенка. Красиво
Немного позитива...
Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с семьей провел гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка.
Событие состоялось на домашнем стадионе итальянского клуба – «Стадио Луиджи Феррарис».
Футболист предположил, что будет мальчик, а его жена Роксана ставила на девочку.
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Как оказалось, Руслан был прав: в семье скоро появится первый сын после дочери Оливии, рожденной в 2019 году.
Роксана устроила розыгрыш футболки с автографом мужа среди тех, кто угадал пол ребенка.
Поздравления счастливым родителям направили жены других украинских футболистов: Виктора Циганкова, Андрея Лунина, Александра Пихальонка, Валерия Бондаря и Ивана Петряка.
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