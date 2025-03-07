ВИДЕО. Футболист сборной Украины раскрыл пол будущего ребенка. Красиво

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский вместе с семьей провел гендер-пати, на котором узнали пол будущего ребенка.

Событие состоялось на домашнем стадионе итальянского клуба – «Стадио Луиджи Феррарис».

Футболист предположил, что будет мальчик, а его жена Роксана ставила на девочку.

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Как оказалось, Руслан был прав: в семье скоро появится первый сын после дочери Оливии, рожденной в 2019 году.

Роксана устроила розыгрыш футболки с автографом мужа среди тех, кто угадал пол ребенка.

Поздравления счастливым родителям направили жены других украинских футболистов: Виктора Циганкова, Андрея Лунина, Александра Пихальонка, Валерия Бондаря и Ивана Петряка.