ФОТО. Серена, это ты? Теннисистка шокировала своей внешностью. Вау
Потрясающая красавица
Легенда мирового тенниса Серена Уильямс выбрала черный стиль для вечеринки журнала Vanity Fair, посвященной Оскару 2025.
Она была одета в платье от Dolce & Gabbana без бретелей с блестящим лифом и полупрозрачной юбкой с высоким разрезом.
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Среди украшений Серены было бриллиантовое ожерелье с подвеской в форме капли.
Уильямс также носила черные босоножки от Dolce & Gabbana, которые можно купить за 925 долларов.
Выглядела теннисистка великолепно, получив множество восторженных откликов в комментариях.
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