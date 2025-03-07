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07 марта 2025, 04:17 |
591
2

ФОТО. Серена, это ты? Теннисистка шокировала своей внешностью. Вау

Потрясающая красавица

07 марта 2025, 04:17 |
591
2
ФОТО. Серена, это ты? Теннисистка шокировала своей внешностью. Вау
Instagram. Серена Уильямс

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс выбрала черный стиль для вечеринки журнала Vanity Fair, посвященной Оскару 2025.

Она была одета в платье от Dolce & Gabbana без бретелей с блестящим лифом и полупрозрачной юбкой с высоким разрезом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди украшений Серены было бриллиантовое ожерелье с подвеской в форме капли.

Уильямс также носила черные босоножки от Dolce & Gabbana, которые можно купить за 925 долларов.

Выглядела теннисистка великолепно, получив множество восторженных откликов в комментариях.

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фото lifestyle Серена Уильямс теннис
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Muskrat2
Як то кажуть: краса це страшна сила.
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Serhii P.
Тому що чорний краще ховає дупу та жирові складки. А де там красуня - незрозуміло.
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