ФОТО. Серена, это ты? Теннисистка шокировала своей внешностью. Вау

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс выбрала черный стиль для вечеринки журнала Vanity Fair, посвященной Оскару 2025.

Она была одета в платье от Dolce & Gabbana без бретелей с блестящим лифом и полупрозрачной юбкой с высоким разрезом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди украшений Серены было бриллиантовое ожерелье с подвеской в форме капли.

Уильямс также носила черные босоножки от Dolce & Gabbana, которые можно купить за 925 долларов.

Выглядела теннисистка великолепно, получив множество восторженных откликов в комментариях.