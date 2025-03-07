Бетис – Витория – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

6 марта, в матче 1/8 финала Лиги конференций, испанский «Бетис» встречался с португальской «Виторией».

В первом тайме команды голов не забивали, хотя создали достаточное количество моментов.

Что же касается второго тайма, то здесь команды друг друга не жалели и забили на двоих четыре мяча.

В итоге – результативная ничья, еще ничего не решающая в этом поединке.

Лига конференций. 1/8 финала

Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81

Видео голов и обзор матча