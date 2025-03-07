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Лига конференций
Бетис
06.03.2025 19:45 – FT 2 : 2
Витория Гимараеш
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Лига конференций
07 марта 2025, 03:03 | Обновлено 07 марта 2025, 03:08
11
0

Бетис – Витория – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Команды всю борьбу переносят в Португалию

07 марта 2025, 03:03 | Обновлено 07 марта 2025, 03:08
11
0
Бетис – Витория – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта, в матче 1/8 финала Лиги конференций, испанский «Бетис» встречался с португальской «Виторией».

В первом тайме команды голов не забивали, хотя создали достаточное количество моментов.

Что же касается второго тайма, то здесь команды друг друга не жалели и забили на двоих четыре мяча.

В итоге – результативная ничья, еще ничего не решающая в этом поединке.

Лига конференций. 1/8 финала

Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2

Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Нельсон Оливейра (Витория Гимараеш).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Жоао Мендеш (Витория Гимараеш).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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Лига конференций Бетис Витория Гимараеш видео голов и обзор Седрик Бакамбу Иско
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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