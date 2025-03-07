Бетис – Витория – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Команды всю борьбу переносят в Португалию
6 марта, в матче 1/8 финала Лиги конференций, испанский «Бетис» встречался с португальской «Виторией».
В первом тайме команды голов не забивали, хотя создали достаточное количество моментов.
Что же касается второго тайма, то здесь команды друг друга не жалели и забили на двоих четыре мяча.
В итоге – результативная ничья, еще ничего не решающая в этом поединке.
Лига конференций. 1/8 финала
Бетис (Испания) – Витория Гимараеш (Португалия) – 2:2
Голы: Бакамбу, 48, Иско, 75 – Мендеш, 51, Оливейра, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
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