Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»

Жена экс-защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого Ольга сообщила, что муж отправил ее на отдых в санаторий.

«Муж меня просто выгнал из дома и отправил на детокс. Я мечтала об этом много лет... Еще со времен, когда дети были совсем маленькими, было постоянное недосыпание (оно никуда не делось). Неужели я и правда уезжаю одна на три дня, чтобы уделить время только себе и своему здоровью?! Я не верю в это», – рассказала Ольга в социальных сетях.

Ранее президент «Зари» ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого.