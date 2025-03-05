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  4. Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 01:18 |
366
0

Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»

Ярослав Ракицкий отправил жену в санаторий

05 марта 2025, 01:18 |
366
0
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Instagram. Семья Ракицких

Жена экс-защитника «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого Ольга сообщила, что муж отправил ее на отдых в санаторий.

«Муж меня просто выгнал из дома и отправил на детокс. Я мечтала об этом много лет... Еще со времен, когда дети были совсем маленькими, было постоянное недосыпание (оно никуда не делось). Неужели я и правда уезжаю одна на три дня, чтобы уделить время только себе и своему здоровью?! Я не верю в это», – рассказала Ольга в социальных сетях.

Ранее президент «Зари» ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого.

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Ярослав Ракицкий lifestyle Шахтер Донецк Ольга Ракицкая фото
Дмитрий Олейник Источник: Instagram
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