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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 22:23 | Обновлено 03 марта 2025, 22:36
622
0

Президент Зари ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого

Евгений Геллер отметил, что будет рад видеть в клубе экс-защитника Шахтера

03 марта 2025, 22:23 | Обновлено 03 марта 2025, 22:36
622
0
Президент Зари ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Президент Зари Евгений Геллер прокомментировал слухи о возможном подписании экс-защитника Шахтера Ярослава Ракицкого:

«Нет, не было такого варианта, я не знаю. Мне Ракицкий всегда нравился как футболист. Я понимаю, что он уже возрастной футболист, но если у него будет желание и здоровье играть за Зорю – добро пожаловать.

Ракицкого нам никто не предлагал. Пользуясь случаем: если он хочет поиграть в футбол, если у него есть здоровье и желание – мы ждем. Он отличный игрок.

Ищем левоногого центрального защитника? Да, и уже есть на примете несколько, не украинцы. Сложно уговорить приехать сюда. Был вариант с игроком из Болгарии, левоногий центрбек. И в последний момент его родители сказали, что нет.

Да, мы ищем левогоного центрального защитника, желательно молодого, но Ракицкого мы тоже рады будем видеть».

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Заря Луганск Ярослав Ракицкий трансферы трансферы УПЛ свободный агент Евгений Геллер Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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