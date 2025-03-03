Президент Зари ответил на слухи о возможном подписании Ракицкого
Евгений Геллер отметил, что будет рад видеть в клубе экс-защитника Шахтера
Президент Зари Евгений Геллер прокомментировал слухи о возможном подписании экс-защитника Шахтера Ярослава Ракицкого:
«Нет, не было такого варианта, я не знаю. Мне Ракицкий всегда нравился как футболист. Я понимаю, что он уже возрастной футболист, но если у него будет желание и здоровье играть за Зорю – добро пожаловать.
Ракицкого нам никто не предлагал. Пользуясь случаем: если он хочет поиграть в футбол, если у него есть здоровье и желание – мы ждем. Он отличный игрок.
Ищем левоногого центрального защитника? Да, и уже есть на примете несколько, не украинцы. Сложно уговорить приехать сюда. Был вариант с игроком из Болгарии, левоногий центрбек. И в последний момент его родители сказали, что нет.
Да, мы ищем левогоного центрального защитника, желательно молодого, но Ракицкого мы тоже рады будем видеть».
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