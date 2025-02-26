Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера

Главный тренер «Мариуполя» Олег Красноперов прокомментировал слухи о возможном финансировании клуба Ярославом Ракицким. Специалист заявил, что лично с ним Ярослав не контактировал.

«Со мной Ракицкий не контактировал. Насколько мне известно, у него было пару разговоров с руководством клуба, но ни к чему конкретному не договорились, наверное.

Меня на этих встречах не было, поэтому я не могу говорить, что обсуждали, почему не получилось никакого сотрудничества. Хотел ли Ракицкий действительно приобрести клуб, спонсировать его или протянуть нам руку помощи, вы этот вопрос ему задайте», – сказал тренер.

Весной «Мариуполь» должен сыграть в группе «Выбывание» при сохранении прописки в Первой лиге. Базовой датой первого поединка с Прикарпатием (Ивано-Франковск) является 30 марта, однако из-за отсутствия спонсоров мариупольцы сейчас еще не начали подготовку ко второму этапу сезона.