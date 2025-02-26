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  4. Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Украина. Первая лига
26 февраля 2025, 10:44 |
915
1

Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера

ФСК Мариуполь продолжает искать спонсоров

26 февраля 2025, 10:44 |
915
1
Ракицкий мог спасти клуб Первой лиги от исчезновения? Ответ тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Главный тренер «Мариуполя» Олег Красноперов прокомментировал слухи о возможном финансировании клуба Ярославом Ракицким. Специалист заявил, что лично с ним Ярослав не контактировал.

«Со мной Ракицкий не контактировал. Насколько мне известно, у него было пару разговоров с руководством клуба, но ни к чему конкретному не договорились, наверное.

Меня на этих встречах не было, поэтому я не могу говорить, что обсуждали, почему не получилось никакого сотрудничества. Хотел ли Ракицкий действительно приобрести клуб, спонсировать его или протянуть нам руку помощи, вы этот вопрос ему задайте», – сказал тренер.

Весной «Мариуполь» должен сыграть в группе «Выбывание» при сохранении прописки в Первой лиге. Базовой датой первого поединка с Прикарпатием (Ивано-Франковск) является 30 марта, однако из-за отсутствия спонсоров мариупольцы сейчас еще не начали подготовку ко второму этапу сезона.

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Ярослав Ракицкий Олег Красноперов ФСК Мариуполь Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Краще б на ЗСУ задонатив. Меценат хєров.
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