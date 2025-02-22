«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами
Ярослав Ракицкий выходил на боевые позиции
Командир танкового батальона 32 ОМБр Сергей Корнийчук рассказал, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий вместе с ними выполнял боевые действия на торецком направлении.
«Я уже очень давно служу. У меня есть много собратьев, смотрящих футбол. О Ярославе разное рассказывали. Или когда выставлю фото с Ракицким, то писали: «Да то сепар» или еще что-то подобное.
Возможно, его некоторые не воспринимали из-за того, что было много хейта, когда он в «Зенит» пошел играть. Он говорит, что сразу вернулся, когда только началось полномасштабное вторжение.
Я говорю: «Блин, мужики, Ярослав к нам приезжает. Когда были на торецком направлении, там было очень жестко. И не каждый волонтер или наш знакомый сел бы с нами в автомобиль и заехал в город, где ходит противник. А Ярослав с нами ездил. Выезжал на танке и даже вел огонь по кафирам. Мы ему предоставили такую возможность. Это все на видео, которое доступно в интернете.
Если честно, ему говорю: «Брат, ты можешь уехать из Украины». А он отвечает: Сколько можно ездить? Это моя страна, буду жить здесь. Здесь мои дети учатся и они будут здесь проживать», – признался Корнийчук.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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😊Ми усі кроти, народжені в шахтах, загартовані темрявою і до останнього подиху вірні «Шахтарю»! ⚒️🧡🖤