«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами

Командир танкового батальона 32 ОМБр Сергей Корнийчук рассказал, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий вместе с ними выполнял боевые действия на торецком направлении.

«Я уже очень давно служу. У меня есть много собратьев, смотрящих футбол. О Ярославе разное рассказывали. Или когда выставлю фото с Ракицким, то писали: «Да то сепар» или еще что-то подобное.

Возможно, его некоторые не воспринимали из-за того, что было много хейта, когда он в «Зенит» пошел играть. Он говорит, что сразу вернулся, когда только началось полномасштабное вторжение.

Я говорю: «Блин, мужики, Ярослав к нам приезжает. Когда были на торецком направлении, там было очень жестко. И не каждый волонтер или наш знакомый сел бы с нами в автомобиль и заехал в город, где ходит противник. А Ярослав с нами ездил. Выезжал на танке и даже вел огонь по кафирам. Мы ему предоставили такую ​​возможность. Это все на видео, которое доступно в интернете.

Если честно, ему говорю: «Брат, ты можешь уехать из Украины». А он отвечает: Сколько можно ездить? Это моя страна, буду жить здесь. Здесь мои дети учатся и они будут здесь проживать», – признался Корнийчук.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.