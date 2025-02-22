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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:03 |
2131
17

«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами

Ярослав Ракицкий выходил на боевые позиции

22 февраля 2025, 12:03 |
2131
17
«Стрелял из танка» Экс-звезда Шахтера, что играл в рф, воевал с оккупантами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Командир танкового батальона 32 ОМБр Сергей Корнийчук рассказал, что легендарный защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий вместе с ними выполнял боевые действия на торецком направлении.

«Я уже очень давно служу. У меня есть много собратьев, смотрящих футбол. О Ярославе разное рассказывали. Или когда выставлю фото с Ракицким, то писали: «Да то сепар» или еще что-то подобное.

Возможно, его некоторые не воспринимали из-за того, что было много хейта, когда он в «Зенит» пошел играть. Он говорит, что сразу вернулся, когда только началось полномасштабное вторжение.

Я говорю: «Блин, мужики, Ярослав к нам приезжает. Когда были на торецком направлении, там было очень жестко. И не каждый волонтер или наш знакомый сел бы с нами в автомобиль и заехал в город, где ходит противник. А Ярослав с нами ездил. Выезжал на танке и даже вел огонь по кафирам. Мы ему предоставили такую ​​возможность. Это все на видео, которое доступно в интернете.

Если честно, ему говорю: «Брат, ты можешь уехать из Украины». А он отвечает: Сколько можно ездить? Это моя страна, буду жить здесь. Здесь мои дети учатся и они будут здесь проживать», – признался Корнийчук.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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российско-украинская война Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Комментарии 17
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COBA
Наступна історія буде про політ та пуски з F-16?
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+6
Саша Заливадний
оце казочки кротячі.......хто там наступний в окопі ????
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
BAD👣BOY
Всі ці історії замилювання очей, відбілюють рахітського як можуть.
З'їздив з допомогою для вояків один раз на передок і вже герой
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+2
FunnyCat_____
алкашам уже вообще их сахтер не интересен
 бурбас теперь заставляет  одного несчастного бомжа  по три аккаунта на новость созадвать 
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+1
Pavel_i_CO
Цікаво, коли Сєпарахітскій гатив з танка (це вже смішно) , він усвідомлював, що може лупити по своїм родичам, які залишились в лєнєнградє і вже можуть бути на фронті?
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0
Отаман
Це дуже добре
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-1
KARPATY_LVIV
Разом борімось як проти зовнішніх ворогів, так і внутрішніх! 👉 усіх запрошуємо на порно, яке влаштують завтра Карпати з прокремлівської суркісо-медведчуковою Дірочкою! 👉👌 
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
DonetskCity_Love_Rybakinu
Бачите, який Ракицький🇺🇦 молодець☝️
😊Ми усі кроти, народжені в шахтах, загартовані темрявою і до останнього подиху вірні «Шахтарю»! ⚒️🧡🖤
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
FC_Shakhtar1936
Не то что трусливые динамивци, как бущан бросил страну и сбежал на шабаш к саудитам
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-6
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