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  4. 13–летняя Яна Степаненко готовится бежать в Токио
Легкая атлетика
20 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:38
887
0

13–летняя Яна Степаненко готовится бежать в Токио

Девушка, потерявшая обе ноги, готовится бежать в Японии с благотворительной целью

20 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:38
887
0
13–летняя Яна Степаненко готовится бежать в Токио
Instagram. Yana Stepanenko

13-летняя Яна Степаненко пробежит 5-километровую дистанцию в Токио. Спонсором поездки стал футбольный клуб «Шахтер».

Яна Степаненко потеряла обе ноги и планирует преодолеть дистанцию на протезах. Кроме того, украинка преследует и благотворительные цели.

Ее цель - собрать деньги на спортивные протезы для 36-летнего львовянина Александра Жавненко, который оборонял Украину в рядах бригады специального назначения НГУ Азов и тоже потерял две конечности. Стоит отметить, что в 2024 году Яна бежала в Бостоне и там собирала средства на протез для 31-летнего защитника Александра Рясного.

«Шахтер» выступил спонсором поездки в Японию, также в ее организации поспособствовала и семья экс-тренера клуба Паулу Фонсеки.

Марафон в Токио состоится 1 марта. Сейчас спортсменка готовится во Львове к старту.

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российско-украинская война Шахтер Донецк марафон благотворительность легкая атлетика Паулу Фонсека
Дмитрий Гонтар Источник: NV.ua
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