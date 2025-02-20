13–летняя Яна Степаненко готовится бежать в Токио
Девушка, потерявшая обе ноги, готовится бежать в Японии с благотворительной целью
13-летняя Яна Степаненко пробежит 5-километровую дистанцию в Токио. Спонсором поездки стал футбольный клуб «Шахтер».
Яна Степаненко потеряла обе ноги и планирует преодолеть дистанцию на протезах. Кроме того, украинка преследует и благотворительные цели.
Ее цель - собрать деньги на спортивные протезы для 36-летнего львовянина Александра Жавненко, который оборонял Украину в рядах бригады специального назначения НГУ Азов и тоже потерял две конечности. Стоит отметить, что в 2024 году Яна бежала в Бостоне и там собирала средства на протез для 31-летнего защитника Александра Рясного.
«Шахтер» выступил спонсором поездки в Японию, также в ее организации поспособствовала и семья экс-тренера клуба Паулу Фонсеки.
Марафон в Токио состоится 1 марта. Сейчас спортсменка готовится во Львове к старту.
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