13–летняя Яна Степаненко готовится бежать в Токио

13-летняя Яна Степаненко пробежит 5-километровую дистанцию в Токио. Спонсором поездки стал футбольный клуб «Шахтер».

Яна Степаненко потеряла обе ноги и планирует преодолеть дистанцию на протезах. Кроме того, украинка преследует и благотворительные цели.

Ее цель - собрать деньги на спортивные протезы для 36-летнего львовянина Александра Жавненко, который оборонял Украину в рядах бригады специального назначения НГУ Азов и тоже потерял две конечности. Стоит отметить, что в 2024 году Яна бежала в Бостоне и там собирала средства на протез для 31-летнего защитника Александра Рясного.

«Шахтер» выступил спонсором поездки в Японию, также в ее организации поспособствовала и семья экс-тренера клуба Паулу Фонсеки.

Марафон в Токио состоится 1 марта. Сейчас спортсменка готовится во Львове к старту.