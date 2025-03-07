Эдуард САРАПИЙ: «Пропустили от Черноморца необязательный гол»
«Полесье» уверенно победило, но остался осадок после пенальти
25-летний украинский защитник «Полесья» Эдуард Сарапий прокомментировал победу команды над "Черноморцем" (3:1) в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Эдуард, показалось, что матч легкий, а какой он был изнутри?
– Изнутри нелегкий, но мы контролировали игру. Потому так показалось, что нам игра давалась легко. Прекрасный соперник, желаем в дальнейшем побед, но у нас есть свои стремления, свои задачи, поэтому я рад, что мы сегодня победили
– Счет 3:1, но моменты были созданы, мне кажется, еще на несколько поединков вперед.
– Хорошо, что мы забили три, но расстроены потому, что пропустили не обязательный гол. При счете 2:1 бывает всякое, может быть рикошет, поэтому гол, который мы пропустили, был не обязателен.
– Гол с пенальти, когда забил Янаков. Насколько это оказало влияние на настроение? Не боялись играть иначе?
– Нет, мы не боялись. Наверное, наоборот добавили немного в агрессии и больше наседали на ворота соперника.
– А среди тех моментов, которые могли забить, но не забили, ярче всего упоминаемый, который точно должен был залетать?
– Наверное момент Гуцуляка. Мы с ним только что разговаривали, он сказал, что легче было убить, чем не убить. Но он забил очень красивый гол, с чем я его и поздравляю.
– А потом в том моменте ворота чуть не сломал
– Ничего страшного его голы еще впереди.
– Присутствие главного тренера сборной Украины сильно мотивирует?
– Мы не знали об этом. Если он видел игру, это хорошо. Пусть приезжает почаще.
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