Итоги дня Лиги Европы. Победа Ромы с Довбиком, фиаско Яремчука в Норвегии
Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы
Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы.
Завершились все 8 матчей игрового дня.
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Итальянская Рома с украинским форвардом Артемом Довбиком выиграла у испанского Атлетика Бильбао (2:1).
Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком потерпел фиаско в игре с Буде-Глимт из Норвегии (0:3).
Ответные поединки пройдут через неделю, 13 марта.
⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта
- 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0
Гол: Бергвалль, 18 (автогол)
- 19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1
Голы: Оярсабаль, 70 (пен) – Зиркзе, 57
- 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3
Голы: Балуцэ, 68 – Тальяфико, 30, Фофана, 86, 89
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3
Голы: Джику, 30 – Дессерс, 7, Черны, 42, 81
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
Голи: Броббей, 10 – Ларссон, 27, Скири, 70
- 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) – 3:0
Голы: Цолакис, 13 (автогол), Хег, 45, 55
- 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2
Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8
- 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 2:1
Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+4 – Иньяки Уильямс, 50
🥅 Все результаты 1/8 финала
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