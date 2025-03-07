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Лига Европы
07 марта 2025, 00:51 | Обновлено 07 марта 2025, 01:01
88
0

Итоги дня Лиги Европы. Победа Ромы с Довбиком, фиаско Яремчука в Норвегии

Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы

07 марта 2025, 00:51 | Обновлено 07 марта 2025, 01:01
88
0
Итоги дня Лиги Европы. Победа Ромы с Довбиком, фиаско Яремчука в Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Завершились все 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Рома с украинским форвардом Артемом Довбиком выиграла у испанского Атлетика Бильбао (2:1).

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком потерпел фиаско в игре с Буде-Глимт из Норвегии (0:3).

Ответные поединки пройдут через неделю, 13 марта.

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

  • 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0

Гол: Бергвалль, 18 (автогол)

  • 19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1

Голы: Оярсабаль, 70 (пен) – Зиркзе, 57

  • 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) – 1:3

Голы: Балуцэ, 68 – Тальяфико, 30, Фофана, 86, 89

  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3

Голы: Джику, 30 – Дессерс, 7, Черны, 42, 81

  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия) – 1:2

Голи: Броббей, 10 – Ларссон, 27, Скири, 70

  • 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) – 3:0

Голы: Цолакис, 13 (автогол), Хег, 45, 55

  • 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8

  • 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 2:1

Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+4 – Иньяки Уильямс, 50

🥅 Все результаты 1/8 финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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