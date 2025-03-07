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Лига Европы
Будё-Глимт
06.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
07 марта 2025, 00:02 | Обновлено 07 марта 2025, 00:03
230
1

Яремчук не помог. Будё-Глимт дома разгромил Олимпиакос

Украинский форвард провел на поле 59 минут

07 марта 2025, 00:02 | Обновлено 07 марта 2025, 00:03
230
1
Яремчук не помог. Будё-Глимт дома разгромил Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Будё-Глимт

В четверг, 6 марта, прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Будё-Глимтом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимал Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвежский коллектив добыл уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.

Ответный матч продет 13 февраля в Греции.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 59 минут, результаивными действями не отличился.

Лига Европы. 1/8 финала

Будё-Глимт – Олимпиакос – 3:0

Голы: Тсолакис, 13 (автогол), Хех, 45, 55

Фото матча:

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Буде-Глимт Лига Европы Олимпиакос Пирей Роман Яремчук
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Iigor6583
Яремчук став дерев'яшкою-тихоходом. В найкращі часи був тихоходом.
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