Яремчук не помог. Будё-Глимт дома разгромил Олимпиакос
Украинский форвард провел на поле 59 минут
В четверг, 6 марта, прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Будё-Глимтом» и «Олимпиакосом».
Встречу принимал Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Норвежский коллектив добыл уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.
Ответный матч продет 13 февраля в Греции.
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 59 минут, результаивными действями не отличился.
Лига Европы. 1/8 финала
Будё-Глимт – Олимпиакос – 3:0
Голы: Тсолакис, 13 (автогол), Хех, 45, 55
Фото матча:
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