Яремчук не помог. Будё-Глимт дома разгромил Олимпиакос

В четверг, 6 марта, прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Будё-Глимтом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимал Аспмира в Буде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Норвежский коллектив добыл уверенную победу, разгромив своего соперника со счетом 3:0.

Ответный матч продет 13 февраля в Греции.

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук провел на поле 59 минут, результаивными действями не отличился.

Лига Европы. 1/8 финала

Будё-Глимт – Олимпиакос – 3:0

Голы: Тсолакис, 13 (автогол), Хех, 45, 55

Фото матча: