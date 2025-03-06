Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Фенербахче
06.03.2025 19:45 – перерыв 1 : 2
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 марта 2025, 19:50 |
230
0

Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 6 марта проходят первые поединки 1/16 финала Лиги Европы

06 марта 2025, 19:50 |
230
0
Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии.

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

  • 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия)
  • 19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция)
  • 19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия)
  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
  • 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)
  • 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)
  • 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Джику (Фенербахче).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
По теме:
Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Известны стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
«Он - лучший». Итальянский журналист поставил Довбика выше Лукаку
Лига Европы Артем Довбик Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Фенербахче Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Реал Сосьедад Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Роман Яремчук Буде-Глимт Лион Лацио смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 марта 2025, 20:23 1
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча
Шахтер – Кривбасс – 1:1. Как догонять Динамо? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ 2024/25

Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Бокс | 05 марта 2025, 22:33 1
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»

Украинец проведет дружеский спарринг с Михаилом Лебигой

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06.03.2025, 07:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06.03.2025, 20:15
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06.03.2025, 09:35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 5
Бокс
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 5
Футбол
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
05.03.2025, 19:03 1
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем