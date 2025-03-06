06.03.2025 19:45 – перерыв 1 : 2
Лига Европы06 марта 2025, 19:50 |
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Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 6 марта проходят первые поединки 1/16 финала Лиги Европы
06 марта 2025, 19:50 |
230
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Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао.
Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии.
⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта
- 19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия)
- 19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
- 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция)
- 19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия)
- 22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)
- 22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)
- 22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)
- 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
📊 Инфографика
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Джику (Фенербахче).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
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