Лига Европы. Первые матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 6 марта проходят поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

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Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии.

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи, 6 марта

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Тоттенхэм (Англия)

19:45. Реал Сосьедад (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция)

19:45. Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия)

22:00. Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт (Германия)

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция)

22:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия)

22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания)

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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