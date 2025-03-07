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Лига Европы
Фенербахче
06.03.2025 19:45 – FT 1 : 3
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
07 марта 2025, 01:25 |
43
1

Фенербахче – Рейнджерс – 1:3. Удар по команде Моуриньо. Видео голов

Турецкий клуб в очень непростом положении

07 марта 2025, 01:25 |
43
1
Фенербахче – Рейнджерс – 1:3. Удар по команде Моуриньо. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Фенербахче» принимал «Рейнджерс».

Шотландский клуб уже на 7-й минуте открыл счет. Мохаммед Диоманде отдал пас на Сириля Дессера, который в штрафной точно пробил в нижний правый угол ворот.

Подопечные Жозе Моуриньо сравняли счет на 30-й минуте – Александер Джику сыграл на добивании. Однако на перерыв команды ушли с преимуществом гостей. На 42-й минуте Вацлав Черный замкнул передачу Дессера.

Во втором тайме Вацлав Черный на 81-й минуте оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площадки.

Следует отметить, что «Рейнджерс» во втором тайме забил еще два мяча, но они были отменены системой VAR.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта

Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3

Голы: Джику, 30 - Дессерс, 7, Черны, 42, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Джику (Фенербахче).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Дессерс (Глазго Рейнджерс).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Iigor6583
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