Фенербахче – Рейнджерс – 1:3. Удар по команде Моуриньо. Видео голов

6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Фенербахче» принимал «Рейнджерс».

Шотландский клуб уже на 7-й минуте открыл счет. Мохаммед Диоманде отдал пас на Сириля Дессера, который в штрафной точно пробил в нижний правый угол ворот.

Подопечные Жозе Моуриньо сравняли счет на 30-й минуте – Александер Джику сыграл на добивании. Однако на перерыв команды ушли с преимуществом гостей. На 42-й минуте Вацлав Черный замкнул передачу Дессера.

Во втором тайме Вацлав Черный на 81-й минуте оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площадки.

Следует отметить, что «Рейнджерс» во втором тайме забил еще два мяча, но они были отменены системой VAR.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта

Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3

Голы: Джику, 30 - Дессерс, 7, Черны, 42, 81

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