Фенербахче – Рейнджерс – 1:3. Удар по команде Моуриньо. Видео голов
Турецкий клуб в очень непростом положении
6 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Фенербахче» принимал «Рейнджерс».
Шотландский клуб уже на 7-й минуте открыл счет. Мохаммед Диоманде отдал пас на Сириля Дессера, который в штрафной точно пробил в нижний правый угол ворот.
Подопечные Жозе Моуриньо сравняли счет на 30-й минуте – Александер Джику сыграл на добивании. Однако на перерыв команды ушли с преимуществом гостей. На 42-й минуте Вацлав Черный замкнул передачу Дессера.
Во втором тайме Вацлав Черный на 81-й минуте оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площадки.
Следует отметить, что «Рейнджерс» во втором тайме забил еще два мяча, но они были отменены системой VAR.
Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта
Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:3
Голы: Джику, 30 - Дессерс, 7, Черны, 42, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
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